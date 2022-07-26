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الرياض – الوكالات: أكد متحدث باسم شركة غوغل بالشرق الأوسط، أن منصة يوتيوب أزالت الإعلانات غير الملائمة، وأغلقت حسابات المعلنين؛ فور التأكد من مخالفتها سياسات الشركة.

وأوضح أن الإجراء جاء ردًّا على مطالب السعودية بشأن إعلانات تَضَمنت محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية على يوتيوب.

وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات في السعودية اصدرتا بيانًا مشتركًا، طالبتا فيه موقع يوتيوب بإزالة إعلانات تتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية، وذلك على خلفية شكاوى حول الإعلانات الخادشة على الموقع في المملكة.



وقالت الهيئتان في بيانهما المشترك تأكيداً من الهيئة العامة للإعلام المرئي، والمسموع وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على التزام مختلف منصات المحتوى الرقمي بالضوابط والأنظمة المعمول بها في المملكة، وبناءً على المتابعة فإنه قد لوحظ قيام منصة يوتيوب YouTube (التابعة لشركة Google) بعرض إعلانات موجهة لمستخدميها داخل المملكة تضمّن بثّها محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية، ومخالفاً لضوابط المحتوى الإعلامي بالمملكة وسياسة منصة يوتيوب.



وأضافت الهيئتان الحكوميتان وبناءً عليه، فقد طلبت هيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من منصة يوتيوب إزالة تلك الإعلانات والالتزام بالأنظمة، كما سيتم متابعة التزامها، وفي حال استمرار بثّ المحتوى المخالف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لنظامي الاتصالات والإعلام المرئي والمسموع.