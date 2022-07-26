الاخيرة

تمر علينا هذه الأيام الذكرى السبعون لانقلاب 23 يوليو 1952 المدمِّر في مصر، وكانت الشعوب والدول العربية قبل ذلك التاريخ المشؤوم ترفض مبدأ الانقلابات العسكرية، حيث تمّ إفشال واغتيال بكر صدقي صاحب أول انقلاب عسكري عربي في العراق عام 36، وإفشال وإعدام عبدالله الوزير مخطط الانقلاب العسكري في اليمن عام 48، ثم اغتيال حسني الزعيم وسامي الحناوي وأديب الشيشكلي أصحاب الانقلابات الثلاثة في سوريا عام 49...



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نجح الانقلاب المشبوه في مصر 1952 بسبب ضعف الملك فاروق وانشغاله أغلب الوقت بالقمار والسهر رغم سهولة إفشاله من قِبَل القوات الانكليزية المتواجدة في القناة، وكانت مساحة مصر الثرية آنذاك 3?5 ملايين كم، كونها تضم السودان وخيراته مع عدد سكان لا يزيد عن 20 مليوناً، وكان الجنيه المصري يعادل 5 دولارات أميركيّة، يحلم كل أوروبي بالعيش والعمل فيها، وكان اقتصادها متنوعاً وأرضها تضم أفضل العقول المصرية والعربية والأوروبية والعالمية قبل تهجيرها وتطفيشها جميعاً، ولم تكن مصر في ثرائها ونهضتها آنذاك بعيدة عن أوضاع الدول الخليجية هذه الأيام.



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بدأ الطغاة نجيب وعبدالناصر بتدمير مصر عبر القمع وتغييب القانون وتطبيق قوانين التأميم والاشتراكية والإصلاح (الدمار) الزراعي، وفقدت مصر بسبب عدم كفاءة القيادة السودان ولاحقاً سوريا وغزة وانسحبت مرتين من سيناء دون حرب، وتعرّضت لهزائم عسكرية منكرة لم تشهد مثيلاً لها في تاريخها، كما تخلَّصت من اسمها وخجلت من تاريخها وأصبحت مخلب قط رخيصاً للمستعمر الأكبر الاتحاد السوفيتي الذي استعين به - ياللعجب - تحت رايات محاربة الاستعمار الغربي الراحل أساساً دون محاربة طواحين الهواء، وما زال السؤال الذي يُطرح... هل يعقل هذا الغباء وسوء العمل؟ وهل كان عبدالناصر عميلاً لهذه الجهة أو تلك؟ أم أنّ محدودية قدرته جعلته محاطاً بالعملاء للدول المختلفة ممن كانوا يعرفون طريقة تفكيره وردود أفعاله؟ لذا جعلوه يتسبب في تدمير مصر والأمة العربية...



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آخر محطة:

(1) من أسوأ ما قام به النظام الناصري إعطاء نفسه ومخابراته ومخابرات الدول التي تقف خلفه حق طبخ الانقلابات وتغيير الأنظمة في الدول العربية فكل الدمار والخراب الذي حلّ بالعراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان ولبنان وفلسطين كان نتيجة مباشرة لتدخل النظام الناصري وسفاراته والملحقين العسكريين والعماليين لطبخ الانقلابات وخلق المظاهرات المصطنعة المؤيدة له.

(2) صاحبَ ذلك الدمار خلق ظاهرة إعلامية هيكلية غوبلزية صحّافية (من سعيد الصحاف) تحوّل الهزائم إلى انتصارات، والإخفاقات لـ نجاحات وتم تبني ذلك النهج المدمر من قِبَل الأنظمة الأخرى.

(3) أعتقد شخصياً أن عبد الناصر كان صنيعة محمد حسنين هيكل، وليس العكس حيث كنا نعرف الزعيم من سياساته المدغدغة وخطبه الملتهبة، وكلا الأمرين كان هيكل يوحي بهما للرئيس، ويكتب له خطبه، لذا ما إن عزله عبدالناصر في أغسطس 70 حتى توفي في سبتمبر 70 وما إن سجنه الرئيس السادات في سبتمبر 81 حتى قُتل في أكتوبر 81... هيكل رجل خطير!