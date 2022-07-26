مال وأعمال

أطلق بنك بوبيان المرحلة الثانية من حملته الصيفية Tap واربح التي تمنح جميع عملائه من حاملي البطاقات الائتمانية وبطاقات الدفع المسبق والبطاقات الرقمية فرصة الدخول في السحب وإمكانية الربح لحضور مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™? مع مرافق وذلك عند الدفع باستخدام بطاقات بوبيان الائتمانية داخل وخارج الكويت أو من خلال التسوق عبر الإنترنت.

وقال مدير أول – إدارة البطاقات في البنك سارة الملا انه سعياً منا لإطلاق العروض والحملات الجديدة والمميزة لعملائنا في بنك بوبيان لاسيما بما يتناسب مع توجهاتهم ومتطلبات حياتهم اليومية، نعلن عن إطلاق المرحلة الثانية من حملة Tap واربح والتي تتميز بمنح 20 فرصة ربح لحضور فعاليات مباريات كأس العالم FIFA™? والاستمتاع بها.

وأضافت من خلال المشاركة في حملة Tap واربح سيُتاح لعملاء بوبيان من حاملي البطاقات الائتمانية وبطاقات الدفع المسبق والبطاقات الرقمية فرصة لدخول السحب على جوائز مختلفة وذلك عند الدفع باستخدام بطاقات بوبيان الائتمانية داخل وخارج الكويت أو من خلال التسوق عبر الإنترنت.

وحول فرص الربح أشارت سارة الملا أنه يمكن للعميل الحصول على فرصة واحدة لكل 50 د.ك يتم انفاقها داخل الكويت، وفرصتين لكل 50 د.ك يتم انفاقها خارج الكويت او خلال التسوق عبر الانترنت.

وأوضحت أنه بالنسبة لعملاء البنك من حاملي بطاقة بوبيان Visa كأس العالم FIFA قطر 2022™? مسبقة الدفع ذات الإصدار المحدود فانه سيتم مضاعفة فرص الدخول بالسحب لهم.

وأشارت سارة الملا الى أن الحملة تتضمن إجراء 3 سحوبات والاعلان عن 20 رابح مع مرافق للحصول على تذاكر سفر شاملة التنقلات والاقامة لحضور مباريات كأس العالم FIFA™?، حيث سيتمكن عميلا من حضور مباراة الافتتاحية وعميلان من حضور مباراة مرحلة المجموعات و5 عملاء لحضور إحدى المباريات ربع النهائي، بالإضافة لربح 10 عملاء تذاكر لنصف النهائي وتذكرة واحدة لحضور المباريات النهائية.

وأضافت أن هذه الحملة انما تؤكد على التزام بنك بوبيان بتحقيق أقصى مستوى من رضا العملاء ومنح عملائه أفضل العروض دائماً، إلى أفضل الحلول والمنتجات والخدمات المالية والمصرفية المتنوعة، وذلك لأنه الأكثر تميزا بين البنوك المحلية.

وكان البنك قد أطلق مؤخراً بطاقة بوبيان Visa كأس العالم FIFA قطر 2022™? مسبقة الدفع بالتعاون مع شركة فيزا العالمية وهي البطاقة التي تتميز بتصميمها العمودي ومزاياها الكثيرة من الخصومات والعروض إلى جانب إمكانية استخدمها مع كافة التطبيقات الحديثة للدفع.

وأضافت ستشهد الفترة المقبلة إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات التي تمنح عملاء بوبيان المزيد من الخيارات والتمتع بمزايا عديدة الى جانب الحملات والعروض الاستثنائية.

