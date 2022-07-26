مال وأعمال

وافقت عمومية بيت التمويل الكويتي بيتك العادية وغير العادية على توصية مجلس الإدارة بالاستحواذ على كامل أسهم رأسمال البنك الأهلي المتحد عن طريق تبادل الأسهم بمعدل تبادل الأسهم بمعدل التبادل البالغ سهم واحد من أسهم بيت التمويل الكويتي مقابل 2.695 أسهم البنك الأهلي المتحد.

كما وافقت العمومية، التي انعقدت،أمس، بنصاب قانوني 83.189 في المئة على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية المتمثلة: باعتماد تقرير هيئة الرقابة الشرعية بشأن مشروع الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد وتحويل أعماله والبنوك التابعة له إلى أعمال متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة في شأن الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد ومرفقاته والموافقة على اعتماد التقييم للأصول العينية الذي تم من قبل أحد المقيمين المعتمدين من هيئة أسواق المال بشأن زيادة رأس المال المصدر لبيت التمويل الكويتي.



كما وافقت الجمعية العامة على تجديد قرار الجمعية العامة العادية الصادر في اجتماعها بتاريخ 20 يناير 2020 والخاص بإدراج بيت التمويل الكويتي في بورصة مملكة البحرين.

كما جرى الموافقة على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية واهمها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبيت التمويل الكويتي عن طريق إصدار عدد أسهم حده الأقصى 4,200,000,000 (أربعة آلاف ومئتي مليون -سهم) بالقيمة الاسمية للسهم لاستخدامها في تنفيذ الاستحواذ المشار اليه.



100 في المئة



وأوضح رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد المرزوق في مؤتمر صحافي على هامش العمومية أنه يتعين وصول نسبة الموافقة من مساهمي الأهلى المتحد 90 في المئة وفقاً للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين، لافتاً أنه في حال الوصول لنسبة 90 في المئة سيكون من السهل لنسبة 100 في المئة عن طريق التحويل الإجباري لنسبة 10 في المئة المتبقية.

وأشار إلى أن عملية التقاص ستتم بالتنسيق بين الشركة الكويتية للمقاصة في الكويت ونظيرتها في البحرين وهي أمور سيتم التوافق حولها والتنسيق بها.

وقال سيتم توقيع اتفاقية استحواذ بين البنكين وسيتم ارسال العرض الخاص بالاستحواذ وفقاً لمتطلبات هيئة أسواق المال في البحرين وبعدها سيتم إعطاء فرصة لمساهمي الأهلي المتحد للقبول من عدمه فيما يتعرض بعرض الاستحواذ وبعد فترة الأسبوعين سيتم تقييم نسبة المساهمين الموافقين وعلى ضوءها سيتم اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بفترة تمديد العرض أو الاكتفاء بالفترة التي تم إعطاءها وبعدها هناك أسبوعين تسمى فترة المراجعة الخاصة بقبول العرض. وأبدى المرزوق اعتقاده أن الفترة المطلوبة لاتمام الاستحواذ ستكون بنهاية أغسطس أو أول سبتمبر.



سنة ونصف السنة



وفيما يتعلق بالمدى الزمني الخاص بتحويل نسبة 55 في المئة من ايرادات الأهلي المتحد غير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، أشار المرزوق أن هناك خطة قصيرة الأمد وسيتم من خلالها تحويل جزء كبير من تلك الأصول غير المتوافقة وبيتك مستعد لهذا الأمر خلال فترة زمنية قصيرة، لافتاً أن هناك بعض الأصول ستحتاج لفترة زمنية أطول للتحول بسبب عمليات التسييل أو الاستبدال أو الاستحقاق.

وتوقع أن يأخذ تحويل جزء كبير من تلك الأصول فترة من سنة إلى سنة ونصف السنة، لافتاً أنه سيتم تحويل البنوك التابعة للبنك الأهلي المتحد إلى بنوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية.



تفاوض مع الحكومة المصرية

وحول مساهمة بيتك في الصكوك التي سيتم طرحها في مصر، أشار المرزوق أن بيتك يتفاوض مع الحكومة المصرية لدخول بيتك كمدير لإصدار الصكوك في صفقة خاصة، مبيناً أن الحكومة المصرية اتفقت مع بعض البنوك الاستثمارية لإصدار صكوك اسلامية وتم تأجيل الطرح للظروف الحالية، متوقعاً طرحها في سبتمبر أو أكتوبر وبعد ذلك نأمل أن يكون لبيت التمويل الكويتي دور في إصدار الصكوك لصالح مصر تتوافق مع الشريعة الإسلامية.



وأشار إلى أن سهم الأهلي المتحد بعد 6 أسابيع سيكون هناك سهم واحد يتم تداوله بعد اتمام إجراءات الاستحواذ، مبيناً أن وقف سهم الأهلي المتحد عن التداول سيكون بعد توزيع عرض الاستحواذ المقدم من بيتك من قبل مجلس إدارة الأهلي المتحد على المساهمين وسيتم إيقاف السهم لمدة أسبوعين لتلقي الردود من المساهمين.

وفيما يتعلق بمعدل تبادل السهم لا علاقة له بوضع السوق، فمعدل التبادل لا علاقة له بالعرض والطلب للسهم في السوق.

وبين أنه في حال اتمام عملية الاستحواذ بنجاح، فهذا يترتب عليه مزايا عديدة على بيت التمويل الكويتي، فالبنك سيكبر حجمه ويكون البنك الأول في الكويت والبحرين وسيزداد تحسن ترتيب البنك بين البنوك الإقليمية من رقم 11 إلى رقم 6 وسيكون له قاعدة أصول تعادل حوالي 121 مليار دولار أميركي وسيكون له قاعدة رأسمالية تتجاوز 10 مليارات دولار وهي أمور متعلقة بالحجم وهي مهمة لعمل المصارف.



12 سوقاً



وأضاف: تكمن أهمية هذا الأمر في إتاحة للبنك الكبير تمويل مشاريع ضخمة وتوفير مصاريف تكلفة التمويل وينعكس بشكل جيد على ربحية البنك وسيكون له تواجد مميز جغرافياً في 11 أو 12 سوق حول العالم.

وفيما يتعلق بخطط نشر ثقافة بيت التمويل الكويتي مستقبلاً بعد الاستحواذ، أشار إلى أن كل ثقافة لها ايجابيات وسلبياتها ونأمل تحقيق الإيجابيات بين البنكين.

وقال: بعد الاستحواذ سيكون هناك خطة لموضوع البراند الخاص بالبنك سيتم الإفصاح عنها لاحقاً. وأشار إلى أنه سيتم الإبقاء على تواجد فروع الأهلي المتحد في الدول التي يتواجد فيها.

أما فيما يتعلق بالفروع المحلية، أشار المرزوق إلى أنه قد يكون هناك تقليص لبعض الفروع المتواجدة.



تقليص المصروفات



أوضح المرزوق أن البنك سيقوم بتقليص مصروفاته التشغيلية بالتأكيد بعد الاستحواذ وسيكون هناك تعظيم للإيرادات من خلال استغلال الوحدات المصرفية التابعة للبنكين والتي سيترتب عليه إيرادات إضافية.

وفيما يتعلق بزيادة وزن السهم بعد الاستحواذ في مؤشر MSI، أوضح أن المناقشات لا تتم بين مورغان ستانلي وإنما هي خاضعة لمورغان ستانلي، مشيراً إلى أنه يتوقع وليس إلتزام من جانب البنك، أنه مع زيادة حجم البنك فسيتم زيادة وزن السهم داخل المؤشر.



لا تأثير على سوق الصيرفة الإسلامية



وفيما يتعلق بتأثير الاستحواذ على سوق الصيرفة الإسلامية في الكويت، لفت أن جهاز حماية المنافسة أشار إلى أنه لا تأثير للاستحواذ على سوق الصيرفة الإسلامي ولن يكون هناك أي تركز بعد الاستحواذ، مضيفاً أن البنوك الإسلامية تتنافس فيما بينها وبين البنوك التقليدية، وهي تستوفي متطلبات العملاء متوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويومياً هناك عملاء يخرجون من البنوك التقليدية ويذهبون إلى البنوك الإسلامية والعكس.



خطوة مصرفية تاريخية



وفي كلمته التي ألقاها خلال العمومية، أشار المرزوق ان صفقة استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد- البحرين تمثل خطوة مصرفية تاريخية إلى الأمام في ظل تزايد المنافسة المصرفية إقليميا ودوليا وتقلص فرص البنوك الصغيرة لمنافسة هذه البنوك والتي تضاعفت احجامها على مدى السنوات الماضية.

وتم استعراض وتوضيح الآثار الايجابية المتنوعة على البنك ومساهميه وعملائه وعلى الجهاز المصرفي والاقتصاد الوطني من عملية الاستحواذ، والمنافع الكمية والنوعية المتوقعة، ومؤشرات السلامة المالية من كفاية رأس المال وجودة الأصول والربحية والسيولة وغير ذلك.



أكثر من ضرورية



وأضاف ان وجود كيان مصرفي ضخم متوافق مع احكام الشريعة بات أمراً أكثر من ضروري، خصوصاً أن المصارف الإسلامية عمرها 6 عقود فقط، في حين المصارف التقليدية يبلغ عمرها 6 قرون، بالتالي ستكون البنوك الاسلامية قادرة بشكل افضل على تحقيق معدلات نمو كبيرة في المستقبل في حال تبينها لسياسات توسعية، لافتا الى انه من خلال صفقة (بيتك- الأهلي المتحد)، سيكون الكيان الموحد قادراً أكثر على امتصاص الصدمات ومواجهة المخاطر، عدا عن أن الكيان سيعزز من تصنيف القطاع المصرفي الكويتي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تحتل المصارف الكويتية المرتبة الرابعة بين المصارف الخليجية من حيث حجم الأصول وفقاً لأحدث الأرقام.

وأوضح المرزوق انه على الرغم من ريادة البنوك الكويتية، إلا أن الساحة المصرفية الخليجية شهدت خلال آخر 10 سنوات 11 عملية استحواذ واندماج، نتج عنها كيانات بحجم أكبر الأمر الذي يقلل القدرة التنافسية للقطاع المصرفي المحلي إن لم يتم تسريع هذه الخطوة.



14 مستشاراً عالمياً



وبالنسبة للمدة الزمنية للإجراءات والموافقات التي استلزمها الاستحواذ، فقد بدأت فكرة هذا المشروع قبل ست سنوات وتمت دراسته من كافة الجهات المساهمة وكذلك الجهات الرقابية في أكثر من بلد. شارك في دراسة هذه الصفقة أكثر من 14 مستشاراً أغلبهم عالميين وكذلك مستشارين محليين.

على سبيل المثال، عيّنت الهيئة العامة للاستثمار مستشارين عالميين اثنين وهم ميريل لينش ومورغان ستانلي لتقييم آثار الاستحواذ على حصتهم في بيتك، حيث كانت نتائج دراساتهم إيجابية ولصالح الاستحواذ. كما وعيّن بنك الكويت المركزي أيضاً المستشار العالمي ماكنزي لتقييم كافة الآثار المترتبة لصفقة الاستحواذ على القطاع المصرفي بشكل خاص وعلى الاقتصاد المحلي بشكل عام حيث كانت نتيجة تلك الدراسات أيضا إيجابية.

على صعيد بيتك، عينّ هو أيضاً عدة مستشارين عالميين ومحليين مثل غولدمان ساكس وشركة الشال وآخرين حيث كانت نتيجة كافة الدراسات إيجابية.

وقد قدم هؤلاء المستشارين نتائج مفصلة للمزايا المالية الكبيرة لـبيتك وكافة مساهميه بما فيها الجهات الحكومية نتيجة لهذا الاستحواذ.



قدرة عالية على التمويل



لمواكبة برامج ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحتاج الكويت الى كيانات مصرفية ذات قواعد راسمالية كبيرة قادرة على توفير التمويل الضخم المطلوب في مشروعات التنمية الوطنية. وهذا ما يحققه هذا الاستحواذ حيث ان القاعدة الراسمالية للبنك بعد الاستحواد ستفوق 10 مليار دولار وهو ما سيؤدي الى تحجيم الاعتماد نسبياً على المصارف العالمية في التمويل وقيادة الصفقات والاستشارات والخدمات الاستثمارية على أنواعها، بالتالي يصبح إسناد خدمات التمويل وإدارة الأصول والاستشارات وغيرها من العمليات لمصارف كويتية، خصوصاً اذا كانت كبيرة برساميل ضخمة، وبذلك ترتفع مساهمة البنوك المحلية في الاقتصاد، وتخدم ذلك أهداف تنويع مصادر الدخل والاقتصاد وخلق فرص للعمالة الوطنية التي تعجز الحكومة أكثر فأكثر عن توظيفها في القطاع العام بالنظر الى الأعباء المتراكمة على الميزانيات العاجزة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في الكيانات الكبيرة تزداد الكفاءة التشغيلية ويتم تعظيم الوفورات الخاصة بالحجم الكبير وترتفع الملاءة لتتحول تلك الكيانات إلى قاطرة لقطاعات أخرى ونماذج أعمال تُحتذى بفعل اسهاماتها في رفع تنافسية الاقتصاد عموماً وصعود مساهمتها في الناتج، وبالتالي يتحقق معها هدف توسيع دور القطاع الخاص في التنمية عموماً.



مزايا الاستحواذ



وقال إن مكاسب أنشطة الاستحواذ والاندماج في القطاع المصرفي عديدة في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة التي تطرأ على السوق والحاجة إلى الكفاءة القصوى والخدمات النوعية بكلفة أقل، وتغير احتياجات العملاء والتكنولوجيا التي هيمنت على كافة مفاصل الاقتصاد.

منطقياً، المزايا الاقتصادية والتنافسية والمالية والوطنية التي يتحدث عنها خبراء الاقتصاد والصناعة المصرفية لا حصر عليها، لكن لابد من الحديث عن بعضها في عملية استحواذ بيتك على الأهلي المتحد- البحرين، كما في النقاط التالية:



1 - للكويت هدف معلن ورئيسي لمشروع التنمية، هو الارتقاء بتنافسيتها كمركز مالي، والتفوق في تحقيق ذلك الهدف يحتاج بنوكا أكبر وأفضل، والاستحواذ خطوة على هذا الطريق، وهو يدعم موقع الكويت كمركز تجاري، إضافة إلى أنه يعزز من فرص تطويرها للصيرفة الإسلامية، ويطور ويخفض تكاليف الخدمة.



2 - وفي الكويت تستدعي إدارة السيولة اللجوء إلى سوق الاقتراض لتمويل مشروعها التنموي أياً كان، وسوف تكون احتياجاتها ضخمة، وكلما كبر حجم وحدات قطاعها المصرفي، كلما زادت قدرته على مواجهة متطلباته.



3 - يجمع الكيان المدمج بين ثقافتين لبنكين ناجحين، سواء تم القياس بالارتفاع التاريخي لحجم الأعمال أو بارتفاع مستوى الربحية، ومن المؤكد أن يستفيد الكيان المدمج من تكامل خدماتهما بتعزيز وتوحيد الجيد منها.



4 - يخلق هذا الاستحواذ كيان مصرفي قوي بقاعدة رأسمالية تزيد عن 10 مليارات دولار وأصول تعادل 121 مليار دولار. هذه القاعدة الرأسمالية ستعزز قدرة البنك على تمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع النفطية الضخمة من خلال بنوك محلية وتقليل الاعتماد على البنوك الأجنبية.



5 - سيكون لهذا البنك تنوع جغرافي مميز حيث سيعمل في حوالي 12 دولة إقليمية ودولية.



6 - سيرفع هذا الاستحواذ صافي ارباح بيتك بالعملات الأجنبية او الصعبة من 19.8 في المئة الى 39.6 في المئة مما يساهم في رفع عائدات الكويت من العملات الأجنبية.



7 - الاستحواذ سيعمل على تعزيز نشاط البنك وقدرته خلق فرص عمل جديدة للشباب الكويتي داخل وخارج الكويت من خلال مقر البنك الرئيسي في الكويت واذرعه الخارجية في 12 دولة.



8 - سيعزز هذا الاستحواذ من حجم البنوك الكويتية التي يتعين عليها اللحاق بركب البنوك الخليجية التي زاد حجمها (وبالتالي تنافسيتها) من خلال استحواذات واندماجات بلغ عددها 11 موزعة بشكل رئيسي على السعودية وقطر والامارات بينما اقتصر عدد هذه العمليات في الكويت على عملية واحدة فقط وهي استحواذ بنك الكويت الوطني على بنك بوبيان.



9 - ستشمل منافع هذا الاستحواذ كل المساهمين بدون استثناء. وسيكون المال العام اكبر مستفيد من هذا العملية حيث قدر المستشار العالمي للصفقة (غولدمان ساكس) مقدار العائد على الحصص الحكومية اي المال العام بـ 5.2 مليارات دولار كزيادة في القيمة الرأسمالية المتوقعة وحوالي 110 ملايين دولار زيادة سنوية في العوائد النقدية.

ويمثل هذا الاستحواذ العابر للحدود خطوة رائدة في تعزيز مكانة الكويت كمركز مالي والذي يمثل احد الركائز الأساسية في رؤية الكويت لعام 2035.

كما انه حتما لن يكون الاستحواذ الأخير طالما لدى البنك النية بترسيخ مركزه إقليميا وعالميا.



حقائق مهمة



قال المرزوق إن الحقائق تؤكد أن الصفقة تصب في صالح جميع الأطراف المعنية، لاسيما وأن الجهات الرقابية قد اجرت هي الاخرى دراسات مستفيضة وتمحيص للوقوف على الاثار المتوقعة على مستوى البنك والاقتصاد المحلي، فضلا عن الدراسات التي أجريت لصالح بعض المساهمين الرئيسيين من قبل جهات عالمية ذات مهنية عالية أكدت جدوى العملية وأهميتها.



هيئة الأسواق أقرت زيادة رأس المال



هيئة الاسواق وافقت لبيت التمويل الكويتي بيتك على زيادة رأسماله بنسبة 44.5% من 928.6 مليون دينار الى مليار و342 مليون دينار تخصص لمساهمي البنك الاهلي المتحد بنسبة مقايضة 2.695 سهم متحد مقابل سهم واحد من بيتك بغرض اتمام عملية الاستحواذ.



السعدون: 15 مستشاراً أجازوا عملية الاستحواذ



أكد رئيس مجلس الإدارة في شركة مركز الشال للاستشارات المالية والاقتصادية ومستشار الاستحواذ جاسم السعدون أن البيئة الحاضنة لبيت التمويل الكويتي وللمتحد البحريني شهدت تحسناً.

وأشار إلى أن استفادة مساهم بيتك ستظهر من خلال ارتفاع مكررات الربحية.واستعرض السعدون ملف الاستحواذ وانعكاساته على المساهمين والاقتصاد الوطني، متابعا أن نحو 15 مستشارا تناول ملف الاستحواذ وجميعهم أجازوا وأكدوا أن العملية مجدية وإيجابية ولم يتحفظوا. وقال: استمر 4 مستشارين في عمليات الفحص النافي للجهالة، منوهاً إلى أن الاقتصاد الكويتي سيستفيد من صفقة الاستحواذ.

وأفاد السعدون بأن المؤسسات الحكومية والعامة لن تفقد السيطرة على الكيان الجديد الذي سيتمخض عن استحواذ بيتك على المتحد البحريني.

وأوضح أن حصة تلك الجهات ستنخفض فقط من 46 في المئة الى 38.16 في المئة من الكيان الجديد. وأشار إلى انعكاسات أداء الاسهم بالبورصة حيث أوضح أن محفظة مؤسسة التأمينات الاجتماعية في بيتك مثلاً سجلت عوائد سوقية بنحو 69 مليون دينار منذ بداية يوليو الجاري. وأشار إلى أن البنك الاهلي المتحد ارتفعت قيمته السوقية خلال تلك الفترة.

