وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برسالة شكر وتقدير إلى سمو الشيخ صباح الخالد هذا نصها: يسرنا أن نعرب عن خالص تحياتنا وصادق تمنياتنا لسموكم ولأسرتكم الكريمة بدوام الصحة وموفور العافية،



كما ويطيب لنا الإشادة بكل ما بذلتموه من جهود مخلصة وعمل دؤوب ومن تفان في خدمة الوطن العزيز ورفع مكانته والاسهام في دفع مسيرته التنموية طوال فترة رئاستكم لمجلس الوزراء، إننا نثمن ونقدر عاليا تحملكم بكل اقتدار للمسؤوليات الملقاة على عاتقكم فقد أديتم سموكم الأمانة على خير وجه ووفيتم وكفيتم وسيظل ذلك محل الإشادة ومسطرا في سجل ذاكرة الوطن، سائلين المولى تعالى لكم كل التوفيق لمواصلة عطائكم المعهود في خدمة الوطن العزيز وأن يوفق الجميع ويسدد الخطى لكل ما فيه خير الوطن وعزته وتحقيق كل ما ننشده له من تقدم ونهضة ونمو وازدهار.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برسالة شكر وتقدير إلى سمو الشيخ صباح الخالد هذا نصها: يطيب لنا أن نبعث لسموكم ببالغ الشكر والامتنان والتقدير على ما بذلتموه من جهود بكل إخلاص وتفان من أجل خدمة وطننا الغالي طوال فترة رئاستكم لمجلس الوزراء مقدرين تحملكم الأمانة الكبيرة



وما حققتموه من إنجازات، وإذ يسرنا أن نتقدم لسموكم بوافر الثناء على مسيرتكم المشرفة التي دعمت مسيرة الخير في خدمة الوطن فإننا ندعو الله عز وجل لكم بالتوفيق والسداد وأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية ويديم على وطننا العزيز التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه) وسدد بالتوفيق على دروب الخير خطاه.



وكان سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد استقبل بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ صباح الخالد.

كما استقبل سموه الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ طلال الخالد.