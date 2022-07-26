وطن النهار

رفضت محكمة التمييز برئاسة المستشار عبدالله الجاسم امس طلبات وقف نفاذ الحكم الصادر بحبس المتهمين المشاركين في فرعية شمر، وقررت تحديد جلسة 12 سبتمبر للنظر في القضية. وكانت محكمة الاستئناف قضت في قضية تشاورية ابناء قبيلة شمر في الدائرة الرابعة بادانة النائب مرزوق الخليفة والنائب السابق سلطان اللغيصم واخرين بحبسهم سنتين مع الشغل.

وقد اسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم نظموا ومجهولون انتخابات فريعة بصورة غير رسمية لاختيار مشرح لقبيلة شمر قبل الميعاد المحدد لانتخابات مجلس الامة المقرر عقدها في غضون شهر ديسمبر 2020 بان دعوا لها واداروها وتولى المتهم الاول تنسيق اجراءاتها التنظيمية، وترشح فيها المتهمون من الثاني حتى الثامن عشر وحضر فيها المتهم الاخير كمندوب بأحدى اللجان عن المتهم الحادي عشر واتخذوا من منازل المتهمين من التاسع عشر حتى الثامن والعشرون مقار لانتخابات المزعوم على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اسند للمتهمين أنهم تجمعوا بمنازل المتهمين من التاسع عشر حتى الثامن والعشرون حال ارتكابهم الجريمة موضوع الاتهام السابق بالمخالفة لقرار السلطات الصحية بحظر التجمعات على النحو المبين بالتحقيقات.

