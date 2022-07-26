وطن النهار

أكدت الشيخة هالة بدر محمد الاحمد الصباح ان العلاقات الكويتية - البريطانية «استثنائية ومميزة وقديمة» وترسخت لتصبح مثالا يحتذى في العلاقات الدولية، لافتة إلى ان الشعب الكويتي لن ينسى الوقفات الدائمة والمشرقة للمملكة المتحدة الصديقة عبر التاريخ ووقوفها الدائم إلى جانب الحق الكويتي.

وأضافت البدر في تصريح للصحافيين على هامش افتتاحها معرض الباحث الكويتي في العلاقات الكويتية - البريطانية عيسى دشتي ان الكويت تشارك بريطانيا باحتفالاتها بمناسبة اليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة اليزابيث على العرش.

وذكرت ان هذا المعرض يحتوي على صور نادرة لهذه الزيارات، مؤكدة ان هذا المعرض يعتبر من الفعاليات المهمة في توثيق ودعم وتعزيز هذه العلاقات التي نتمنى ان تدوم وتزدهر وتقوى على مر السنين.

بدوره أعرب الباحث في العلاقات الكويتية - البريطانية عيسى دشتي عن سعادته بإقامة فعاليته الرابعة في هذا العام للاحتفال باليوبيل البلاتيني الملكة اليزابيث الثانية، مضيفا ان جميع تلك الفعاليات التي أقامها احتوت على المجموعة الخاصة والشخصية به والتي تعرض مدى قوة وعمق العلاقات الكويتية البريطانية، مشيرا إلى قيامه بإعداد كتاب وثائقي عن زيارة ومشاركة حاكم الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح لبريطانيا بيوم تتويج الملكة اليزابيث الثانية.

بدورها قالت السفيرة البريطانية لدى البلاد: «لقد استمتعت حقًا بالمجيء إلى المكتبة الوطنية لإلقاء نظرة على هذه المجموعات الجميلة من الصور التي تعرض الاحتفال بتتويج جلالة الملكة عام 1953 وأعتقد أن وجود مجموعة من الصور الفوتوغرافية هو انعكاس للتاريخ والذكريات السعيدة بين البلدين وتدل على على عمق صداقتنا.

وذكرت ان مثل هذه الفعاليات تعد طريقة جميلة لتذكير أنفسنا بالتاريخ المشترك ولدينا الكثير من الصور لأمير سابق خلال زيارته الى لندن.

وأشادت بجهود الباحث دشتي، معتبرة انه شغف حقيقي وأنا أحترم كثيرًا تفانيه في محاولة البحث عن المزيد عن تاريخنا.

