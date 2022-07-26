وطن النهار

وسط حالة من التفاؤل أبداها عدد من النواب بتكليف الشيخ أحمد النواف رئيسا للوزراء، متمنيين لسموه التوفيق والسداد، بارك رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم للشيخ أحمد النواف بمناسبة الثقة السامية لصاحب السمو أمير البلاد بتعيينكم رئيساً لمجلس الوزراء وتمنياتنا لكم بأن يسدد الله خطاكم وان يعينكم جلت قدرته على تحمل اعباء هذه الامانة والمسؤولية الوطنية الكبيرة لمواصلة مسيرة التقدم لبلادنا العزيزة.



من جهته دعا النائب أسامة الشاهين الله سبحانه وتعالى ان يوفق رئيس الوزراء المكلف الشيخ أحمد النواف للخير والصالح العام، وهنيئًا له ثقة سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد، ومحبة الشعب العزيز.

وقال الشاهين إن الشيخ أحمد النواف اتخذ خطوات إصلاحية فورية وحازمة في وزارة الداخلية، ونتطلع لمثيلاتها على مستوى الحكومة.



التركة ثقيلة



من جانبه أكد النائب ثامر السويط حالة التفاؤل التي صاحبت تكليف الشيخ أحمد النواف لرئاسة الوزراء مرتبطة بطي مرحلة الفساد والعبث وتجيير مقدرات البلد لصالح قوى الفساد، ونحن مع هذا التفاؤل سندعم أي اتجاه يعمل على مواجهة وتصفية التركة الثقيلة التي خلَّفها الفاسدون، ونأمل الاعتبار بما آلت إليه التجارب السابقة وتجاوزها.

بدوره قال النائب د. عبدالعزيز الصقعبي اننا نتعلم من دروس الماضي ونصطف حول النهج لا الأشخاص ولذلك نقول لرئيس الوزراء الجديد اجعل من تفاؤل الناس وقوداً للاصلاح والتنمية ولا تخذلهم، فالعلاقة بين السلطة والشعب تقوم على أساس العمل بالدستور واحترام إرادة الأمة.



استحقاقات كبيرة



من جهته قال النائب د. عبدالكريم الكندري نسأل الله أن يكون تغييراً بالنهج وليس بالاسم، وأعان الله رئيس الوزراء المكلف على حمل الأمانة، فالاستحقاقات كثيرة وكبيرة، والشعب يتطلع اليوم لتطهير مؤسسات الدولة من الفساد الذي غُرس بها وتسبب في تأخرها وتراجعها بكل المجالات، واحترام إرادته والذود عن حرياته ومصالحه وأمواله.

بدوره هنأ النائب صيفي الصيفي الشيخ أحمد النواف بالثقة السامية لصاحب السمو أمير البلاد بتعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء، داعيًا من الله أن يعينه ويسدد خطاه للحفاظ على مكتسبات الشعب وتوفير الرخاء والعيش الرغد للمواطنين، وان يعينه أيضا على تنظيف البلد من التركة الثقيلة للفساد الضارب اطنابه في البلاد.



من جهته بارك النائب أحمد مطيع للشيخ أحمد النواف بحصوله على ثقة صاحب السمو أمير البلاد وتكليفه رئيسا للوزراء، مشيرا إلى التركة الثقيلة التي خلفتها حكومات متعاقبة مليئة بالأخطاء والعثرات التي أضرت بالكويت وشعبها، فأعانه الله على حمل الأمانة ونسأل الله له التوفيق والسداد لما فيه صلاح البلاد والعباد.

من جانبه بارك النائب أحمد الحمد للشيخ أحمد النواف ثقة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح باختياره رئيسا للوزراء سائلا المولى عزوجل أن يوفقه لكل ما فيه خير الوطن والمواطن.



رعاة الفساد



بدوره قال النائب مهند الساير اننا نتطلع باختيار الشيخ احمد النواف رئيساً للوزراء أن تنتهي حقبة راعية لنهج الفساد وأدواته والابتزاز السياسي ومؤامراته وأن تبدأ أخرى يكون فيها المواطن شريكاً حقيقياً في وطنه وسلطات تعمل لحماية دستور الآباء وبناء مستقبل الأبناء.

من جهته بارك النائب د. بدر الملا للشيخ أحمد النواف على نيله الثقة السامية من صاحب السمو أمير البلاد بتعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء، داعيًا الله أن يعينه ويسدد خطاه وأن يستثمر هذا الدعم الشعبي في الحفاظ على الدستور ومكافحة الفساد.

من جانبه شدد النائب عبدالله المضف على أن الغطاء الشعبي والمحافظة عليه هو السبيل الوحيد لنجاح أي سياسي، ونبارك للشيخ احمد النواف ثقة القيادة السياسية.

بدوره بارك النائب حمود مبرك لرئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد النواف صدور الأمر الأميري لتكليفه برئاسة الحكومة، سائلين المولى عز وجل لسموه التوفيق والنجاح والسداد.



دعم شعبي



من جهته اعتبر النائب مرزوق الخليفة أن أمام الشيخ أحمد النواف فرصة تاريخية لخدمة الكويت وتحقيق الانجازات الكبيرة كونه يأتي مدعوما بثقة القيادة السياسية وبدعم شعبي غير مسبوق ما يستدعي منه بشكل عاجل حسم الملفات التي لاتحتمل التأجيل وعلى رأسها عودة المهجرين جميعاً وفتح ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين فوراً.

بدوره هنأ النائب سعد الخنفور رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد النواف بثقة صاحب السمو الامير وولي عهده الامين حفظهم الله ورعاهم، ونسأل الله ان يعينه على امانة ادارة البلاد والعباد وان يسدد خطاه لما فيه خير ورفعة بلادنا الغالية.

من جهته بارك النائب فرز الديحاني اختيار الشيخ احمد النواف رئيسا للوزراء، مشيداً بعمل النواف في الفترة السابقة، ونمد يد التعاون للنهوض بالبلاد وسط حالة التفاؤل التي سادت الساحة السياسية، ونسأل الله له التوفيق والسداد.



بدوره قال النائب مبارك الحجرف الشيخ أحمد النواف نبارك لك الثقة الأميرية الغالية ولن نستبشر الخير ونبارك للشعب إلا بنهج جديد يسود فيه الإصلاح ومحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين وحل جميع الملفات العالقة وترجمة الرغبة الأميرية بالعفو عن جميع المهجرين.

من جهته قال النائب يوسف الفضالة نبارك للشيخ أحمد النواف بتكليفه لرئاسة الوزراء ونسأل الله على أن يعينه في المرحلة القادمة.

من جانبه بارك النائب د. محمد الحويلة لرئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف نيله ثقة سمو الأمير الشيخ نواف الاحمد وثقة عضده الامين الشيخ مشعل الاحمد، سائلا الله أن يعينه على حمل الأمانة وأنصحه مذكرا بأن تفاؤل الناس نقطة انطلاق يستطيع منها أن يبدأ مشروعا وطنيا للعمل والاصلاح الشامل.

بدوره بارك النائب فارس العتيبي للشيخ أحمد النواف نيله الثقة الأميرية باختياره رئيساً لمجلس الوزراء، أملاً أن يكون ذلك بداية لنهج جديد يسود فيه الإصلاح ومحاربة الفساد وتحقيق رغبات الشعب ونزع حالة الاحتقان الذي مرت بها الكويت سائلين المولى عز وجل الخير والسداد للبلاد والعباد.



من جانبه أكد النائب مهلهل المضف أن تكليف رئيس الوزراء هي بداية لمسؤوليات عظيمة هدفها تحقيق الاصلاح السياسي والاقتصادي وحماية المال العام والجدية بمحاسبة كل فاسد مهما كان اسمه ومنصبه، لذلك لنصنع بداية اساسها الجدية بالعمل والسرعة بالانجاز لأجل الكويت وشعبها.

من جهته بارك النائب مبارك الخجمة للشيخ أحمد النواف ثقة صاحب السمو أمير البلاد، واختياره رئيسا لمجلس الوزراء، ونسأل الله العلي القدير أن يعينه على هذه الأمانه والمسؤولية، وأن يحقق آمال وتطلعات الشعب الكويتي.

