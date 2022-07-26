وطن النهار

وسط ترحيب شعبي يضاعف الامانة والمسؤولية الملقاه على عاتقه، بعد تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء ونيله ثقة القيادة السامية من قبل صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين، تفاعل أعضاء المجلس البلدي مع اختيار الشيخ أحمد النواف لرئاسة الحكومة مؤكدين أنه الاختيار الأمثل.

وتمنى الأعضاء أن تكون الفترة المقبلة فترة إنجازات وازدهار وإصلاح، ليتم تجاوز كل العقبات والتحديات التي واجهت الفترة الماضية.

وقد بارك رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري للشيخ أحمد النواف حصوله على ثقة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء.

وأكد المحري قائلا «كلنا ثقة بأنه سيعمل جاهداً للحفاظ على مكتسبات الشعب الكويتي وتوفير سبل العيش الكريم له والعمل على تحقيق تطلعات القيادة والشعب في سبيل تقدم الكويت ورفعتها.

من جانبه قال نائب رئيس المجلس البلدي خالد مفلح المطيري: نهنئ سمو الشيخ أحمد النواف على الثقة الغالية من سمو أمير البلاد وولي عهده بتعيينه رئيسا للوزراء، سائلا الله تعالى أن يعينه ويكلل جهوده بالنجاح لمتابعة مسيرة الإنجاز لتحقيق المزيد من التقدم والرخاء للكويت الحبيبة وشعبها الوفي.

أهل للأمانة

بدوره هنأ وبارك عضو المجلس البلدي د. حسن كمال لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف بمناسبة نيله الثقة السامية لسمو الامير وولي عهده الأمين، متمنياً أن يعينه الله على حمل الامانة وهو أهلٌ لها ويستمر في النهج الجديد للتغيير للافضل والاحسن للبلاد والعباد. واكد كمال أن النواف أمام مسؤولية عظيمة في معالجة الاستحقاقات المتراكمة، مشددا على انها مرحلة التغيير والإصلاح الحقيقي لتحريك كل الملفات المهمة من اجل متابعة خطة التنمية والازدهار الدولة، لاسيما أنها تحتاج للتكاتف والتعاضد والإنجاز، في حمل الأمانة وتحقيق رؤية وطموحات الشعب الكويتي والحفاظ على مكتسباته وتعزيز رخائه وان يكون عوناً لسمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين.

وافاد كمال أن تداعيات الفترة السابقة وإفرازاتها لم تنته، بل أثرت سلباً على المشهد الراهن والحياة اليومية، داعيا أن يكون معيار التشكيل الحكومي قائماً على ميزان الأمانة والكفاءة لتشرق شمس الكويت من جديد وان يتحرك قطار التنمية في كويت الخير والأمان.

من جهته بارك عضو المجلس البلدي المهندس عبداللطيف الدعي لرئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف توليه هذا المنصب سائلاً المولى أن يعينه على حمل الأمانة في المرحلة القادمة.

وتمنى الدعي أن تكون المرحلة القادمة مرحلة إنجازات وتحقيق لطموحات الشعب الكويتي.

كما باركت عضو المجلس البلدي المهندسة منيرة الأمير للشيخ أحمد النواف نيله ثقة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد بتعيينه رئيساً للوزراء، سائلة الله العلي القدير أن يعينه على حمل الأمانة والمسؤولية الملقاه على عاتقه.

مرحلة مفصلية

من جانبه قال العضو عبدالله الهذال العنزي: أتقدم بخالص التهاني وصادق التبريكات للشيخ أحمد النواف، نيله ثقة القيادة الحكيمة باختياره رئيساً لمجلس الوزراء، ولا شك بأنّ دولة الكويت تعيش مرحلة مفصلية تتطلب تضافر الجهود لحل كثير من المشكلات العالقة والتي يتطلع معها الشعب لاختيار وزراء أكفاء يستطيعون تحقيق تطلعات القيادة السياسية وعموم الشعب الكريم.

وأكد العنزي أنّ النواف أهلاً لهذه الثقة الكبيرة لتقلده كثيراً من المناصب القيادية، التي أثبت من خلالها جدارته وحُسن عمله واتقانه واحقاقه للعدل وتطبيق القانون، لافتا إلى أن الكويت ممثلة بسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وعضيده سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد شهدت نقله نوعيه مميزة، استشعر معها عموم الشعب الكويتي قيمة التكاتف خلف القيادة السياسية الحكيمة لتحقيق التنمية والتطور لبلدنا العزيز الكويت

ولفت إلى أن أعضاء المجلس البلدي يتطلعون إلى المزيد من التعاون لكثير من الملفات العالقة والمهمة لما يتواكب مع الفترة المقبلة.

وفي السياق ذاته بارك العضو نصار بن مهيني العازمي لرئيس مجلس الوزراء، نيله ثقة سمو الأمير الشيخ نواف الاحمد وثقة سمو ولي العهد الامين الشيخ مشعل الاحمد، سائلا الله أن يعينه على حمل الأمانة من أجل تحقيق الرخاء والأمان لهذه البلاد الكريمة.

وأكد بن مهيني ان الفترة المقبلة تحتاج إلى ان نقف صفا واحدا من جميع الجهات والهيئات والمؤسسات وأبناء الشعب لدعم رئيس مجلس الوزراء الذي تنتظره تحديات يستطيع منها أن يبدأ مشروعا وطنيا للعمل والاصلاح الشامل.

مصلح محب

بدوره قال العضو ناصر حماد الكفيف أن هناك تطلعات وآمال كبيرة يحملها الشعب الكويتي بعد صدور الأمر الأميري بتكليف الشيخ أحمد النواف رئيساً لمجلس الوزراء و نحسبه والله حسيبه من المصلحين المحبين لهذا الوطن العزيز، ومتفائل بإذن الله أن الكويت ستدخل حقبة جديدة من الإصلاح الحقيقي والتقدم بهذا الوطن العزيز بتحقيق العدالة ومحاربة الفساد.

وأضاف الكفيف لايسعني إلا ان أبارك له هذه الثقة الأميرية سائلاً الله له التوفيق لخدمة دينه ثم أميره ووطنه وأن يعينه على حمل هذه الأمانة.

كما هنأ العضو فهد العبد الجادر رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف بمناسبة تعيينه للمنصب ونيله للثقة السامية من لدن سمو الأمير وولي العهد. وأكد العبد الجادر أن التطلعات كبيرة للتطوير والإصلاح، آملا أن تكون المرحلة القادمة مرحلة إنجاز وإصلاح نسأل الله أن يعينه على حمل الأمانة.

