وطن النهار

تقدَّم عدد من موظفي وزارة التربية، بأسمى آيات التهاني والتبريكات للشيخ أحمد النواف بمناسبة صدور الامر الاميري بتعيين معاليه رئيسا لمجلس الوزراء، سائلين الباري عز وجل ان يرزقه دوام التوفيق وان يعينه في اختيار الوزراء الاكفاء المخلصين ويكلل جهوده في تعزيز مسيرة الاصلاح وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار والرخاء للكويت وأهلها، تحت ظل القيادة الحكيمة لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد وسمو ولي عهده الامين الشيخ مشعل الاحمد.

واعرب التربويون، عن آمالهم بأن يرزق الشيخ احمد النواف البطانة الصالحة التي تعينه على حمل هذه الامانة الثقيلة لخدمة الوطن والمواطن، من خلال الارتقاء بالخدمات وتطوير مختلف قطاعات الدولة على جميع المستويات، مشيرين إلى ان المؤسسات الحكومية بحاجة إلى نفضة تطويرية نحو الارتقاء بأفضل الخدمات، مؤكدين اهمية التركيز على جميع الملفات العالقة والنهوض بها نحو الأفضل.

وأكدوا ان الكويت تستحق من الجميع الوقفة الجادة للقضاء على حالة الركود والعمل على تعزيز مسيرة الاصلاح وتحقيق التقدم والازدهار المنشود، موضحين أن المرحلة المقبلة بحاجة إلى الحزم والحسم، لافتين إلى أهمية اصدار قرارات رادعة للتدخل النيابي في الوزارات والمؤسسات الحكومية لاسيما في موضوع تخليص المعاملات التي باتت تسلب حقوق بعض المواطنين الذين لا يملكون «الوساطة».

في البداية، هنأ مدير عام منطقة الجهراء التعليمية حمد السعيد، الشيخ أحمد النواف بمناسبة نيله ثقة القيادة السياسية وصدور الامر الاميري بتعيينه رئيسا لمجلس الوزارء، مؤكدا أنها امانة ثقيلة جدا، غير ان الكويت تستحق من الجميع التضحية، سائلا المولى عز وجل ان يرزقه التوفيق والسداد.

وقال: أن الشعب الكويتي يتطلع خلال المرحلة المقبلة، إلى عملية القضاء على المحسوبية واعطاء ذي كل حق حقه، بدءا من وضع الرجل المناسب في المكان المناسب بعيدا عن المحاصصات والتدخلات النيابية، آملا من مجلس الوزراء صدور قرارا يقضي على «المراجعين الواسطة» لاسيما منهم مندوبي النواب، وذلك من خلال اقتصار المراجعات على أصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم بوكالات رسمية، دون تدخل أي سكرتير نائب.

وشدد السعيد، على ضرورة اعطاء ذي كل حق حقه، موضحا ان هناك حقوقا تسلب بتدخل النواب من المواطنين الذين ليس لديهم «وساطات»، مؤكدا أن صدور قرارا من مجلس الوزراء بهذا الشأن يقضي على هذه الظاهرة ويعكس الارتياح الشعبي غير المسبوق بإيقاف أحد المنابع الأساسية للفساد».

وأكد أهمية إرساء المسؤولين جميع الحقوق المستحقة للمواطنين بشكل متساو دون الوساطات او تدخل اعضاء مجلس الامة، مستدركا «قد تكون الكلمة مزعجة للبعض، ولكن هذه حقيقة لا نستطيع نكرانها او تجاوزها، حيث اننا لا ننظر للأقلية وإنما لمصحلة الوطن والمواطن». ودعا، إلى «أهمية الاسراع في إجراءات تسكين الشواغر الموجودة بين القيادات، على أن تخضع لمعيار الكفاءة دون ان تخضع للمحاصصة أو المحسوبية، فكل من يرى نفسه في أحد المناصب يدلي بدلوه والأولوية لمن يستحق».

من جانبه، بارك مدير عام منطقة العاصمة التعليمية جاسم بوحمد، الشيخ احمد النواف بهذه الثقة التي نالها من القيادة السياسية وتعيينه بمنصب رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن قرار اختياره حظي بدعم شعبي كبير الذي بات يتطلع إلى احداث نقلة نوعية في تطوير البلد بدءا من انهاء مشكلة الملفات العالقة على مستوى الدولة، مرورا بتعزيز مسيرة الاصلاح، وصولا للارتقاء والنهوض في مختلف قطاعات البلد.

وقال بوحمد: أن «الجميع يأمل من المرحلة المقبلة انتشال البلد من الركود الراهن الذي طال الى الحراك نحو التطوير والارتقاء والنهوض بالكويت في مختلف قطاعات الدولة، الصحي، التعليمي، السياسي، الاقتصادي، وغيرها من المجالات المهمة»، لافتا إلى أن آمال أهل الكويت على الشيخ أحمد النواف كبيرة في احداث نقلة نوعية خلال الفترة القادمة، فهو ثوبه نظيف ومعروف من خلال المناصب القيادية التي تبوأها في السابق بالحازم والحاسم، ما تستدعيه المرحلة المقبلة.

وأضاف: أن «الشعب الكويتي سئم الاوضاع السابقة ومل الركود والتعطل، مشيرا إلى أهمية تسيير الامور وتسريع الاوامر التطويرية لاسيما منها في وزارة التربية مثل العقود المعطلة منذ فترة والعمل فيها كما السابق، بما يسهم في تفادي مشاكل الميدان التربوي.

من ناحتيه، استهل مدير عام منطقة مبارك الكبير التعليمية محمد عايض العجمي، تهنئته للشيخ أحمد النواف بتقديم أعذب العبارات وأطيب التبريكات باختياره رئيسا لمجلس الوزراء، مستلهماً كلمته من شخصية معطاءة ترجمت حب الوطن والعطاء على ارض الواقع بإنجازات حازمة وحاسمة، سائلا له التوفيق بالبطانة الصالحة واختيار اعضاء مجلس الحكومة.

وأكد العجمي، على اهمية تعزيز مسيرة الاصلاح المطلوبة والارتقاء في جميع الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية للمواطنين، مشيرا في ذات الوقت، إلى ضرورة العمل على النهوض في العملية التعليمية والصالح العام، بما يحقق التوجهات السامية وطموح أهل الكويت، مشيرا إلى ان الكويت كانت ولا تزال تنعم بنعمة آل صباح الكرام الذين كانوا على مر التاريخ ذخر وسند للوطن والمواطن.

بدوره، زف مراقب شؤون الطلبة في منطقة الجهراء التعليمية وليد الشمري، تبريكاته للشيخ أحمد النواف على ثقة القيادة السياسية باختياره رئيسا لمجلس الوزراء، آملا ان يرزق بالبطانة الصالحة التي تعينه على حمل الأمانة لخدمة البلاد والعباد من خلال التركيز على اختيار الوزراء بمعيار الكفاءة. وأكد الشمري، أن الدعم الشعبي الذي يحظى به الشيخ احمد النواف يعتبر قوة إضافية له لتعزيز مسيرة الاصلاح واحداث النقلة النوعية المنشودة بما يسهم في تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة للدولة وفق الخطط المرسومة، معتبرا أنه «الرجل المناسب في المكان المناسب، سائلا المولى عز وجل أن يرزقه دوام التوفيق نحو النهوض في مختلف قطاعات الدولة.

