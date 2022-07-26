وطن النهار

هنأ عدد من شريحة الشباب الشيخ أحمد النواف حصوله على ثقة سمو الامير وولي عهده الامين حفظهما الله بتوليه منصب رئاسة الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة ، واعربوا عن تفائلهم بعهد جديد يتميز بالاصلاح ونبذ الخلافات السياسية وتوافق بين مجلس الامة والحكومة ينصب لصالح البلد ومن يعيش عليه.

واعربوا عن املهم بحل العديد من المشاكل العالقة وتردي بعض الخدمات والاصلاح للعديد من القضايا ان «النهار» تواصلت معهم وكان لهم الكلمات التالية:

من جانبه، قال الناشط الاجتماعي جاسم الشمري اتقدم بالتهنئة وابارك لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد نواف الاحمد الصباح على ثقة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الصباح وولي عهده الامين الشيخ مشعل الاحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما من مكروه واتمنى لكم ان يسدد الله خطاكم ويعينكم على تحمل الامانه والمسؤولية الوطنية الكبيرة لمواصله مسيرة التقدم والرخاء لبلادنا العزيزة، متفائلون بك سمو الرئيس وانت قادر على بناء عهد جديد لوطننا الغالي والكويت اولا واخيرا.

اما الناشط الزراعي عبيد الشمري فقال: ابارك للشيخ احمد النواف لتوليه رئاسة مجلس الوزراء ثقة القيادة السياسية ونسأل الله التوفيق والسداد ونتمنى من سموك الاهتمام بالشباب الكويتي، نتمنى الاهتمام بالشباب الكويتي والقضاء على الفساد وتغيير النهج وتحقيق الرؤية لكويت المستقبل.

الكفاءات الشبابية

رئيس اتحاد أمان للخدمات النفسية والاجتماعية حوراء دشتي: نهنئ ونبارك تولي الشيخ أحمد نواف الصباح رئاسة مجلس الوزراء ونسأل الله له السداد في خطواته القادمة نحو إعمار كويتنا الحبيبة والالتفات بذلك إلى الكفاءات الشبابية والكوادر الوطنية ممن قدموا الكثير في الجانب التطوعي الإنساني باسم حب الوطن ونهضته على جميع المستويات وتمكينهم أكثر لبلوغ مساعيهم.. نحن معكم يدا بيد ونطمح للمزيد من الإنجازات على المستويين الإقليمي والدولي لتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة والخطط التنموية التي نسعى بها إلى كويت جديدة كما نأمل دائما ووفقكم الله وأعلى مراتبكم قادتنا الأمناء.

مرحلة جديدة

من جانبها، قالت نوال علي: أبارك للشيخ أحمد النواف رئيسا لمجلس الوزراء ، واقول له اعانك الله على حمل الأمانة وسدد الله خطاك ويبعد عنك بطانة السوء ووفقك لما فيه خير للبلاد والعباد سائلين المولى أن تكون الكويت جديدة على يدك ومتفائلين بمرحلة جديدة من التطور والتقدم في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.

الناشطة الاجتماعية افراح الخياط قالت: نسأل الله سبحانه وتعالى للشيخ أحمد النواف الصباح السداد والتوفيق وأن يعينه على حمل الأمانة ، وتطلعاتنا وآمالنا كشباب كثيرة يحملها الشعب الكويتي ويتمنى تحقيقها بعد صدور تعيينكم سدد الله خطاكم وتحمل المسؤولية الوطنية الكبيرة لمواصلة التقدم لكويتنا العزيزة.

طموحات الشباب

من جانبها تمنت شيماء المرزوق لرئيس مجلس الوزراء الجديد الشيخ احمد النواف التوفيق والسداد في منصبه الجديد وقالت: ان الثقة التي اولها له سمو الامير حفظه الله وسمو ولي عهده الامين مسؤولية كبيرة في ظل الظروف المحلية والعالمية وهو قادر على تحملها وقيادة الدفة السياسية للوصول الى امن وامان الوطن.

واعربت المرزوق عن املها الكبير في الحقبة السياسية القادمة وبقيادة رئيس الوزراء الشيخ احمد النواف عن تحقيق الكثير من طموحات الشباب الكويتي واجتياز جميع العقبات والخلافات السياسية والتوافق المثمر بين الحكومة ومجلس الامة وتطوير جميع الخدمات والرقي بالمستوى الصحي والاقتصادي والتعليمي وجميع الجوانب التي تهم المواطن والمقيم في البلد.

مكتسبات الدستور

وقالت رئيس فريق بصمة كويتي أمل الشويع أبارك للفريق اول م. الشيخ أحمد النواف الاحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء على ثقة القيادة السياسية وأعانه الله على حمل الأمانة والتغيير في النهج وليس الاسم فقط

‏واشارت الى أهم القضايا التي تأمل ان تكون محور التغيير في الفترة القادمة وعلى رأسها، المحافظة على الدستور ومكتسباته ومحاربة الفساد والمفسدين ودعم المشاريع للشباب الكويتي في جميع طموحاته بالاضافة الى الالتفاف الشعبي كمكسب يعينه في حياته السياسية.

إصلاحات شاملة

بدورها، قالت رئيس فريق كويتي بالقمة التطوعي مناير العنزي نبارك لمعالي الشيخ احمد النواف اختياره رئيسا للوزراء سائلين الله العلي القدير ان يوفق معاليه ويسدد خطاه في تشكيل الحكومة الجديدة لتحقيق تطلعات الكويت وشعبها الوفي تحت ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لحضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد حفظه الله ،

شباب الكويت كبقية ابناء الشعب مبتهجون باستقرار الاوضاع ورسو السفينة بالحكمة وسداد الرأي والعزم على مواصلة طريق الديموقراطية الراسخة التي تتجسد قولا وفعلا وواقعا ملموسا بالشورى والتلاحم ومساندة الآراء المستنيرة واحتضانها، فهم يتطلعون الى تحقيق المزيد من الاصلاحات الشاملة والغاء الواسطة في الوظائف والاعمال وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بما يحقق مصلحة الكويت دون النظر الى المصالح الشخصية، الاجيال الصاعدة متفائلة بالحكومة التي اختارها سمو الامير الشيخ نواف الاحمد وبقيادة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد وان هذه الحكومة ستسير على نهج النهوض بالوطن لتتواصل مسيرة الانجازات وامنياتنا في المزيد من الوظائف والاعمال وتطوير الجامعة والمؤسسات التعليمية والتربوية،

اضافة الى الاهتمام بالنهضة الرياضية والثقافية والترفيهية، ونتمنى ان العهد الجديد يستمع لآراء الشباب ومطالباتهم بكل وضوح وشفافية، فنحن صانعو المستقبل ولدينا رؤية لتنمية الوطن وتطويره، ومطالبنا عديدة نتمنى ان تلبيها الحكومة الجديدة منها اقامة المزيد من الاندية الرياضية والاماكن الترفيهية التي تجعل ابناء الكويت يستمتعون بالبقاء بين اهاليهم واصدقائهم دون السفر الى الخارج ، اننا ولله الحمد شعب ينعم بالديموقراطية الحقيقية التي اكسبتنا روح التعاون مع الحكومة اضافة الى زيادة اواصر الالفة والمحبة والمصارحة فيما بيننا، بما اننا تحت امرة آل الصباح الكرام فلا خوف علينا وسنظل دائما في علو وافتخار.

