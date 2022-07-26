وطن النهار

فيما حط خبر اختيار الشيخ أحمد النواف رئيسا لمجلس الوزراء تلقفه الشارعان السياسي والشعبي على كفوف الترحيب والمباركة آملين أن يكون معول الهدم لصوامع الفساد ومحقق تطلعات الشعب.

وقد بارك رئيس جمعية المحامين الكويتية شريان الشريان إلى الشيخ أحمد النواف ثقة صاحب السمو أمير البلاد له في هذه المسؤولية الجسيمة والنواف أهل لها، نسأل الله ان يعينه على تحمل الامانة والعمل على تحقيق آمال وتطلعات الشعب الكويتي.

ومن ناحيته تقدم المحامي زيد الخباز بالتهنئة إلى الشيخ أحمد النواف لنيله ثقة القيادة السياسية لتولي رئاسة الوزراء، متمنيا له التوفيق والسداد لخدمة الكويت وشعبها.

وقال الخباز: إن الشيخ أحمد النواف هو حامل لواء المرحلة القادمة وأمامه مسؤولية كبيرة لقيادة البلاد والنهوض بها، ومكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين وايضا حل جميع الملفات العالقة.

و اكد الخباز ان النواف بعيدا عن المحاصصات والتدخلات النيابة حيث انه يرفض رفضا قاطعا التدخل في شؤون عمله، مبينا ان خلال توليه وزارة الداخلية أكد النواف في أول يوم عمل أنه لا يوجد ظلم في قاموسه، وهذا يدل على ان النواف هو رجل المرحلة المقبلة للنهوض بالبلاد من خلال تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

نهج جديد

ومن جانبه قال المحامي جاسم التويتان نبارك للشيخ أحد النواف نيله الثقة الاميرية باختياره رئيسا للوزراء، متمنيا له السداد في خدمة الكويت وشعبها.

وقال التويتان: إن الشعب الكويتي يتطلع من النواف نهجا جديداً لمحاربة الفساد وبداية جديدة للاصلاح وتحقيق رغبات الشعب الكويتي.

وتمنى التويتان من النواف التعاون مع اخوانه في مجلس الامة لتشريع القوانين المهمة لمصحلة الكويت وشعبها، حيث ان البلاد تحتاج إلى ذلك التعاون للنهوض بها وجعلها في صفوف الدول المتقدمة، مبينا ان النواف قادر على النهوض بالبلاد وذلك لما شاهدنا خلال توليه العديد من المناصب واخصها حقيبة وزارة الداخلية.

خارطة طريق

ومن جانبه، هنأ المحامي جراح العنزي رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف على نيله ثقة سمو الامير لتولي رئاسة الوزراء، متمنيا له التوفيق والسداد.

وقال العنزي: إن الشعب الكويتي يتطلع من رئيس الوزراء النواف نهجا جديدا في محاربة الفساد واقتلاعه من جذوره وفتح ملفات الفساد دون مجاملة، كما يتطلع لتطبيق القانون على الجميع وان يضع النواف خارطة طريق للمرحلة القادمة للنهوض بالبلاد.

ومن ناحيته تقدم المحامي محمد الصايغ بالتهنئة إلى رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف على توليه رئاسة الوزراء ونيله ثقة القيادة السياسية لقيادة سفينة الاصلاح، متمنيا له التوفيق والسداد وان يرزقه البطانة الصالحة.

وقال الصايغ: ان النواف عرف بنهجه الاصلاحي خلال توليه عدد من المناصب في وزارة الداخلية حتى شغل منصب وزيرها حيث قام النواف بوضع لمساته الاصلاحية في هيكل وزارة الداخلية، فضلا عن التفاف الشعب حوله وذلك لنهجة الاصلاحي، متمنيا من النواف تطبيق القانون على الجميع ومكافحة الفساد والنهوض بالبلاد.

المكتسبات الدستورية

ومن جابنها قالت المحامية حياة المهدي نبارك لرئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف الصباح ثقة سمو أمير البلاد لحمل الامانة على عاتقه، متمنياً ان يعينه الله على حمل الامانة والمحافظة على المكتسبات الدستورية وتحقيق آمال وطموح الشعب الكويتي.

واضافت المهدي ان أمام النواف العديد من الملفات العالقة التي ينتظر الشعب الكويتي انجازها، فضلا عن أن المرحلة القادمة تتطلب انجازها.

وبينت المهدي ان النواف عندما تولى وزارة الداخلية اتخذ الكثير من الخطوات الاصلاحية في الوزارة حيث ان القرارات التي اتخذها النواف حينذاك كانت قرارات اصلاحية وحازمة دون الالتفات للاصوات النشاز، ما يميز النواف اقدامه على اتخاذ القرار الاصلاحي، فضلا عن توليه وزارة الداخلية وقوله انه لا يوجد في قاموسه كلمة «ظلم» وهذا يدل على عمله الجاد دون مجاملات سياسية، متمنية السداد والاخذ بيده لما فيه صلاح العباد والبلاد.

وزراء تكنوقراط

ومن ناحيته قال المحامي عبدالله العلاج: نبارك للشيخ أحمد النواف ثقة القيادة السياسية، مبينا اننا على مشارف تشكيل حكومة جديدة نحتاج وزراء يجري اختيارهم بناءً على الكفاءة والقدرة على وضع رؤية ونهج حكومي جديد ولهم القدرة على تنفيذ هذه الرؤية بنزاهة وشفافية وأن يجري توزير الكفاءات بعيداً عن المحاصصة.

‎ومن جانبه هنأ المحامي حمد المصيليخ الشيخ أحمد النواف على ثقة سمو أمير البلاد لتولي رئاسة الوزراء، متمنيا من الله -عزوجل- ان يوفقه ويسدد خطاه ويعينه على حمل الامانة.

وقال المصيليخ: ان النواف عرف بنهجه الاصلاحي في كل المناصب التي شغلها واخيرا وليس اخرا شاهد الشعب الكويتي نهج النواف خلال توليه منصب وزير الداخلية حيث قام بخطوات اصلاحية كبيرة في الوزارة، فقد لمس الشعب جدية النواف في العمل الاصلاحي، متمنيا المصيليخ من النواف حل جميع الملفات العالقة في البلاد ومحاربة الفساد واحالة الفاسدين إلى القضاء.

