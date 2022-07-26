وطن النهار

بارك اقتصاديون وخبراء، للشيخ أحمد النواف ثقة القيادة السياسية في اختياره رئيسا لمجلس الوزراء، مؤكدين أن المرحلة القادمة تتطلب النهوض بالبلد على جميع الأصعدة من خلال نهج جديد قوامه حُسن الاختيار ووضوح الرؤية والقدرة على تخطي التحديات.

واكد الاقتصاديون في تصريحات لـ«النهار»، ان الحكومة الجديدة امامها تحديات اقتصادية جمّة، لدفع عجلة التنمية في الكويت والتعامل بشكل جيد مع الملفات الاقتصادية الشائكة لافتين الى ان الكويت تحتاج الى خطة واضحة أوبرنامج واضح لاطلاق مشاريع تنموية واضحة تجذب الاستثمارات وتحرك الاقتصاد، ولا تكون مجرد حكومة تسيير أعمال النشاط السنوي فقط.

وأمل الاقتصاديين أن تكون الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ احمد النواف حكومة إصلاحية جيدة، قادرة على معالجة التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الدولة وتمرير الاصلاحات المالية بشكل سريع، خصوصاً ان التأخير من شأنه ان يصعد بكلفة الاصلاح المالي، لافتين الى البلاد تحتاج الى خارطة طريق عابرة للحكومات لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مع توسيع الشراكة الحقيقية للقطاع الخاص واعطائه الدور الحقيقي في تحقيق التنمية وان يكون هناك دور للشباب لرفع مستويات تنافسية القطاعات الاقتصادية ورفع عبء إعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي وتحريره من الارتباط بالنفط و زيادة الإيرادات غير النفطية الأخرى، وزيادة الرسوم.

واشار الاقتصاديون، الى ان القطاع الصناعي دائما بحاجة للنظر إليه بعناية حيث إنه من أكثر القطاعات سرعة وتنفيذا بتوفير فرص العمل ومساعدته في تقليل البطالة وزيادة فرص العمل وزيادة إنتاجيته،كما طالبوا بضرورة توحيد الرؤي في اتجاه ترشيد الدعوم الحكومية، خصوصاً ان بند الدعوم في الموازنة يشهد زيادة سنوية وصلت إلى 6.5%، وضرورة وضع خطة لتقليص بعض الجهات عبر الدمج أو الإلغاء وعلاج الترهل الذي يعاني منه الجهاز الإداري في الدولة، الأمر الذي أسهم في زيادة البند المخصص للرواتب، بحيث أصبح هذا البند وحده يلتهم نحو 65% من الموازنة. وطالب الاقتصاديون بضرورة العمل على اختيار العناصر الحريصة على المال العام، والتي لا تخضع للضغوط النيابية الشعبوية كما يجب أن يكون الوزراء قادرين على التعامل مع الواقع الاقتصادي الراهن وتحقيق الاستفادة القسوي من ارتفاع اسعار النفط التي يراها البعض فرصة لاصلاح الوضع الاقتصادي بشكل أعم وأشمل.

إعادة الهيكلة

وقال الكاتب والخبير الاقتصادي د. حيدر الجمعة إن الحكومة الجديدة عليها عبء إعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي وتحريره من الارتباط بالنفط، لافتا الى ان الكويت لا تعاني أي مشاكل مالية فالدولة لديها فائض مالي كبير يمكن الاستفادة منه في تنفيذ الخطة، ولكن المشكلة في افتقادنا للتعاون وقيام كل طرف بالعمل على تحقيق مصلحته الخاصة

وشدد د. الجمعة على ان الخطة التنموية تحتاج الى بيئة تشريعية، باصدار قوانين وتطوير أخرى في مجال الاقتصاد والموارد البشرية والمعلومات، لافتاً إلى أن دعم المشروعات الصغيرة احد الحلول لتنويع مصادر الدخل واعطاء فرص للشباب والمبادرين

واوضح هناك ملفات مرتبطة بالشأن الاقتصادي يجب العمل عليها، ابرزها تطوير التعليم، لما له من دور كبير في فرز مخرجات قادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية، و ضرورة تدعيم آليات الرقابة في جميع القطاعات الاقتصادية، خاصة انها تعاني هشاشة واضحة، وهو ما أدى إلى ترهل القطاع العام بالشكل الحالي، مؤكدا ضرورة الاسراع في برامج الخصخصة التي من شأنها نقل الاقتصاد الكويتي نقلة نوعية مع تخفيف العبء على ميزانية الدولة بسبب الرواتب والكوادر التي تتحمل عبئها حالياً.

ودعا د. الجمعة الى تنمية وتطوير قطاع السياحة لتكون مورداً اقتصادياً مهماً لتحويل البلاد إلى مركز تجاري ومالي، ولإبراز الوجه الحضاري لها، وذلك انطلاقاً من خطتها التنموية الواعدة «كويت جديدة 2035»، وفي مقدمتها مشروع تطوير الجزر الكويتية في مقدمتها جزيرة فيلكا مما سيكون بمثابة نقلة سياحية للبلاد ويسهم تعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي و تأمين فرص عمل لما يزيد عن 200 ألف وظيفة للكويتيين.

ترميم الاقتصاد

اكد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس مجلس إدارة شركة المهلب للتجارة والمقاولات خالد العبدالغني ان الحكومة الجديدة عليها اتخاذ قرار سريع لترميم الاقتصاد الكويتي، خصوصاً فيما يتعلّق باعادة هيكلة المالية العامة للدولة، عبر تنويع مصادر الدخل وايجاد مداخيل مرادفة للنفط وفي مقدمتها دعم القطاع الصناعي والمنتج الوطني لمساعدتها للوصول الى اعلى المراتب لافتا الى أن ذلك يمثل الملاذ الاول والاخير للنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال استيعاب العمالة من الشباب الكويتي و حل مشاكل المشاريع الصغيرة وإيجاد حلول إبداعية لزيادة دورها في الدورة الاقتصادية.

واضاف العبد الغني ضرورة ان تقوم الحكومة الجديدة ببذل مزيد من الجهد للقضاء على الفساد، على ان يكون هذا الملف من أولوياتها خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع معالجة الاختلالات في اقتصادنا للوصول الى اقتصاد متوازن عبر تنويع مصادر الدخل والخصخصة كحلٍّ سحريّ لزيادة الإيرادات الحكومية وتحسين جودة الخدمات.

ودعا العبد الغني الى اعادة النظر في القوانين خاصة القديمة بالاضافة الى الاستراتيجيات المتبعة في أجهزة الدولة, نأمل خلال الفترة المقبلة ان تقوم الجهات الرقابية والمسؤولة بوضع خطة جادة لمعالجة كاملة لجميع القضايا, مبينا ان الوضع لا يقتصر على القوانين فحسب, فهناك بيروقراطية في الجهات الحكومية وصعوبات باستخراج التراخيص وبطء الاجراءات. جميعها عوامل معرقلة وتحد من تشجيع وجذب الاستثمارات الاجنبية.

تنويع الدخل

من جهته قال الخبير الاقتصادي ورئيس مركز الأفق للدراسات الاقتصادية الدكتور خالد بودي إن هنالك عدة قضايا تنتظر الحكومة القادمة وفي مقدمتها القضية الاقتصادية ومن أهم جوانبها تنويع الدخل من خلال مصادر أخرى تكون مساندة للنفط وترشيد الإنفاق وكذلك التوسع في الخصخصة وفقا للقانون حتى يتم رفع العبء عن الدولة في معالجة قضايا يمكن أن يعالجها القطاع الخاص بفعالية أكثر وخلال فترة زمنية أقل.

وأضاف د. بودي انه لابد من إعطاء معالجة الفساد أولوية للحد من تأثير الفساد على عملية التنمية وهدر الأموال، مضيفا أن القضية الإسكانية ومشكلة طول انتظار من يتقدمون للحصول على سكن وهذه القضية يجب أن تمنح الفرصة للقطاع الخاص ليمارس دورا أكبر في معالجتها.

وأشار الي أن قضية التركيبة السكانية يجب أن تكون في أول سلم أولويات الحكومة

القادمة وذلك للعمل على تحقيق التوازن في هذه التركيبة بما يعزز أمن البلاد دون التأثير على عملية التنمية. وذكر أنه من القضايا التي يجب الاهتمام بها أيضا القضية المرورية وذلك بالعمل على تخفيف الازدحام من خلال التوسع في النقل الجماعي مثل القطارات والمترو تحت الأرض وتطوير خدمات الحافلات الأرضية.

ولفت الى انه من الأمور التي يجب الاهتمام بها أيضا تطوير المناطق الحضرية والحد من التكدس السكاني في بعض مناطق العزاب من خلال الإسراع في إنجاز المدن العمالية المتكاملة، مشيرا الى أن قضية التلوث الجوي والبحري والبري بحاجة للتصدي بيئيا لان من بين المؤثرات الكبرى التلوث البيئي واثرة على بيئة العمل والبيئة الاجتماعية.

وشدد د. بودي على ضرورة الحفاظ على سلامة السكان عن طريق إبعاد المناطق الصناعية عن المناطق السكانية للحد من التلوث في هذه المناطق، مؤكداً إن هذه القضايا وغيرها تحتاج لوضع استراتيجية وخطة مبرمجة زمنيا للتعامل معها حتى لاتتفاقم بصورة أكبر ومن ثم يكون من الصعب حلها إذا تأخرت الدولة في معالجتها، متمنيا من الله أن يوفق الحكومة والبرلمان القادميين إلى العمل لما فيه الخير للبلاد.

اجتياز الاستحقاقات

من جانبه قال نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار في الكويت عماد حيدر اننا نهنئ انفسنا والشعب الكويتي و مستبشرين خيرا بالامر الاميري لاختيار الشيخ احمد النواف رئيسا لمجلس الوزراء رجل المواقف والمتفق عليه من جميع اطياف المجتمع الذي يتمتع بعلاقات طيبة مع الكتل السياسية المختلفة التي تساعده لاجتياز المرحلهةالقادمة رغم المصاعب وبما ينتظره الشعب.

واشار حيدر الى ان الله يعين الشيخ احمد النواف على قبول شرف التكليف في مثل هذا الظرف الصعب والاستثنائي لحل معضلة كبيره وهي اختيار رئيس مجلس الوزاراء المناسب ومشاكل وقضايا كثيرة متراكمه وملفات عالقة، ونأمل بعد اجتياز الاستحقاقات الاساسيه بترشيح الوزراء بعيداً عن المحاصصة والتركيز على الكفاءة لإنقاذ مايمكن انقاذه وكلنا أمل بالانتقال الى مرحلةٍ جديدة من التطور والازدهار والتغيرات التي نرجوها وخصوصا فيما يتعلق في اكبر ازمة نمر بها وهي القضية الإسكانية وتنظيم اسواق العقار وايجاد افضل السبل للارتقاء.

وشدد حيدر على ان كتفنا بكتفك ياشيخ احمد للنهوض بالبلد ومعك قلباً وقالباً.

ملفات شائكة

من جانبة قال الخبير الاقتصادي محمد رمضان إن الحكومة الجديدة لديها عدد من الملفات الاقتصادية التي يجب ان تكون في أولويات العمل الحكومي الفترة المقبلة، مشيراً الى أن اول الملفات كيفية مواجهه التضخم الاقتصادي الذي اثر بشكل مباشر على ارتفاع الأسعار وخصوصا أسعار السلع والمنتجات التي تهم المواطن والمقيم بشكل أساس.

وأوضح أن الحكومة الجديدة يجب ان تتعامل مع قضية التضخم وارتفاع الأسعار اما برفع قيمة الدينار الكويتي مقابل باقي العملات الأخرى، لافتا الى ان الطريقة الثانية بزيادة علاوة غلاء المعيشة للمواطن حتي يستطيع التكيف مع الأسعار والتضخم الحادث الفترة الأخيرة.

وأضاف رمضان ان من ابرز الملفات أيضا قانون الدين العام وسرعة اقراره نظرا لحاجة الوضع الاقتصادي لتحريك عجلة التنمية والمشاريع الكبرى وهو لا يتحقق الا وجود سيولة تعمل على تنفيذ جميع المشاريع المتأخرة، مضيفا انه يجب على الحكومة الجديدة الإسراع بإقرار القانون لكن بعد التعديلات عليه على ان يكون على اجال قصيرة الأمد وليس على اجل طويل لان الانفاق في الكويت يعد انفاق جار وليس رزسمالي.

وأشار رمضان الى ان الحكومة اليوم هي صاحب العمل الأكبر ولذا وجب عليها تعديل سلم الرواتب حتى يعكس الأحوال المعيشية الجدية للمواطنين، منوها الى ان من الاليات المطلوبة للحكومة الجديدة البحث جدياً في عمليات الإصلاح الاقتصادي الشامل في جميع النواحي وابرز خطوات الإصلاح العمل على تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.

