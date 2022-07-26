وطن النهار

جاء اختيار الشيخ احمد النواف الصباح رئيسا لمجلس الوزراء تأكيدا للنظره الثاقبه والحكيمة لسمو الامير وسمو ولي العهد خاصة وان الشيخ احمد رجل يملك من الخبره الشيء الكثير على مدى عقود من الزمن تنقل فيها من منصب لآخر ما أكسبه من الخبرة والتجارب التي صقلته ليكون رجل دولة وصاحب قرار ببعد انساني وغطاء قانوني، رجل لايقبل الظلم ودائما مايضع الله في عمله وقراراته الامر الذي انعكس على مواقفه وقراراته الايجابية.

من جهته بارك المدير الأسبق للمركز الوطني لتطوير التعليم عضو هيئة التدريس في كلية التربية في جامعة الكويت د. غازي الرشيدي الخطوة الموفقة من القيادة السياسية التي عرف عنها الحكمة والقرار السديد باختيار الشيخ أحمد النواف في مهام منصبه الجديد كرئيس لمجلس الوزراء، مشيرا الى ان الكويت تمتلك الطاقات والامكانات للتطوير والتحديث لكنها تحتاج الى إرادة حقيقية كانت غائبة عن المشهد، ما أدى الى تخلفنا في كثير من مؤشرات التنمية.

واضاف الرشيدي ان من اهم الملفات التي نرجوها هي الوصول للتعليم الجيد علي مستوى التعليم العام والعالي ويجب أن يكون أولوية علي مستوى الدولة بما فيها ربط التعليم بسوق العمل الفعلي، موضحا ان أهم معيار لاختيار الوزراء هو وجود برنامج عمل واضح قابل للتنفيذ لدى المرشح لهذاالمنصب.

وتمنى الرشيدي للشيخ احمد ان يعينه الله تعالى على تحمله المسؤولية خاصة وان له محبة ومكانة كبيرة عند المواطنين فهو شخصية قيادية ويتميز بالحكمة والخبرة الكبيرة في العمل ونطلب من الباري ان يسدد خطاه ويعينه على الخير والتقدم لدولتنا الحبيبة.

مرحلة حساسة

بدوره قال نائب المدير العام لشؤون التوزيع والتوثيق بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية احمد الهداب: في البداية نبارك للشيخ احمد النواف نيل ثقة صاحب السمو امير البلاد وولي عهده الامين لافتاً إلى ان الكويت تمر بمرحلة حساسة ولايخفى على الجميع بان الخطاب التاريخي الذي القاه سمو ولي العهد قد حدد خارطة طريق لهذه المرحلة سواء فيما يخص الشعب باختيار النائب المستحق لتمثيله او الاستحقاق الاخر باختيار الشيخ احمد النواف الصباح رئيسا لمجلس الوزراء والذي نسأل الله ان يعينه وان يسدد خطاه ويحقق تطلعات الشعب الكويتي ورؤية القيادة السياسية.

واضاف الهداب ان البلد بحاجة الى تسريع وتيرة العمل وانجاز الاستحقاقات في كل الملفات العالقة كون الشيخ احمد رجلاً صاحب مواقف وصاحب قرار يصدر بالحق ولا يحب الظلم ولا يرضى ان يظلم احد وبابه مفتوح دائما لسماع هموم المواطنين ونتوسم خيرا ان تعود الكويت درة الخليج في ظل القيادة الحكيمة.

كفاءة عالية

من جهته بارك استاذ المناهج وطرق التدريس في جامعة الكويت الدكتور شايع الشايع للشيخ أحمد النواف ثقة القيادة السياسية في تقليده منصب رئيس الوزراء وتحديدا في هذه الفترة الحرجة على مستوى الكويت وعلى المستوى الخارجي، لافتا الى ان النواف اثبت بانه يملك الكفاءة العالية عند تعيينه وزيرا للداخلية خلال الفترة القصيرة الماضية، لكنه بذل جهودا كبيرة في معالجة كثير من القضايا الأمنية وعلى رأسها العمالة السائبة في البلاد. ولا يخفى على النواف أن هناك ملفات كبيرة وقوية يحتاج إلى فتحها ومعالجة مشاكلها و الخاصة بالقضايا الأمنية والقضايا التربوية، والاسكانية، وكذلك اختيار قيادات قوية وأمينة تعينه على حمل هذه المسؤولية نسأل الله له التوفيق والسداد في مهمته الجديدة.

وقال الشايع: ان الشعب ينتظر الكثير من الشيخ احمد وان يكون للاصلاح سببا، وان يسدد الله خطاه وان يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وان تكون وداعما في كل الخطوات الأصلاحية لمحاربة الفساد والمفسدين.

رؤية ثاقبة

من جانبه وصف نائب المدير العام لشؤون العلاقات العامه والتطوير بالمؤسسه العامه للرعاية السكنية عمرمحمد الرويح اختيار الشيخ احمد النواف لرئاسة مجلس الوزراء بالامر المحمود الذي اتفق عليه جميع اطياف الشعب الكويتي، خاصة وان الاختيار جاء من القيادة السياسية الحكيمة التي تعمل للكويت والكويتيين لكل ما من شأنه التطور والرقي واختيار الشخص المناسب والذي كان المسؤول القريب من الجميع ويجسد أروع أمثلة التواضع والعمل بصمت.

واضاف الرويح ان المرحلة المقبلة تعد غاية بالاهمية وهناك طموحات وامال لدى الشعب الكويتي تتمحور حول انجاز جميع الملفات العالقة ودعم عجلة التخطيط والنجاح للكويت في مختلف مناحي الحياة خاصة وان الشيخ احمد النواف رجل لديه رؤية ثاقبة تولدت من المناصب الكثيرة التي تقلدها واثبت بها نجاح منقطع النظير لانه يعمل لرفعة الكويت الى جانب تفانيه في خدمة الوطن وبذل الوقت والجهد في سبيل رفعة البلد ورقيه على مختلف الصعد، داعيا المولى عز وجل ان يسدد خطاه ويجعله العون والسند للقيادة الحكيمة.

سيرة عطرة

بدوره اكد أمين سر جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت د. سالم مطرود الشمري ان الشيخ احمد النواف يتمتع بسيرة عطرة وقبول شعبي اكتبسها بفعل قراراته التي جعلت منه احد اهم الشخصيات الفاعله والمؤثرة في المرحلة الحالية.. حيث تنتظر سموه في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الكويت ملفات واستحقاقات أساسية لتترجم على ارض الواقع الخطاب التاريخي صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد وسمو ولي العهد الامين.

واضاف الشمري ان من اهم الملفات المنتظرة والمرتقبة هي حضور جلسة مجلس الأمة لإقرار الميزانيات والحساب الختامي والحالة المالية للدولة.وكذلك رفع مرسوم حل مجلس الأمة. وتحديدموعد الانتخابات. بالاضافة الى الاشراف على العملية الانتخابية وإعلان النتائج.

منعطف تاريخي

من جهته اكد نائب رئيس الجمعية الدولية للهندسة القيمية بالخليج وعضو مؤسس للإتحاد العربي للتنمية البشرية والاستثمار دكتور مهندس بدر الذايدي ان الاختيار الموفق والسديد للشيخ احمد النواف الصباح لرئاسة الوزراء جاء في وقت والكويت تمر بمنعطف تاريخي يتوافق بمرحله تفاؤل يعيشها الجميع مع الاجراءات التي قامت بها القيادة السياسية متمنياً انسجاما للاداء الحكومي مع ما جاء بالخطاب الاميري الذي رسم ملامح المرحلة القادمة بما يضمن الرخاء والرفاهية للمواطن والمقيم على هذه الارض الطيبة مع ضمان سيادة القانون.

وتمنى الذايدي التوفيق والسداد للنواف بعد نيله ثقة صاحب السموامير البلاد حيث عرف عن الشيخ النواف دماثة الخلق والتواضع الجم والاخلاص في خدمة الكويت وافكاره النيرة نحو فلسفة العمل الممنهج والقانوني الذي ارسى دعائمه في مختلف المناصب التي تقلدها وقدم نموذجا يحتذى به في التعامل والمساهمه في كل مايخدم الوطن والمواطن تحت كفالة الدستور وضمن الحرية والديموقراطية في ظل قيادة اسرة الخير.

