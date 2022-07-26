وطن النهار

هنأت الأسرة الرياضية الشيخ أحمد النواف بمناسبة صدور الأمر الأميري بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وقال مسؤولون رياضيون أن اختيار النواف لهذا المنصب وفي هذه الظروف الاستثنائية يؤكد ثقة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد به، متمنين له التوفيق والنجاح لما فيه مصلحة البلاد.

وفي هذا السياق، تقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الجمباز بأطيب التهاني وأسمى التبريكات إلى النواف بمناسبة صدور الأمر الأميري بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وقال رئيس الاتحاد فهد الصولة باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة: «نبارك للشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ثقة القيادة السياسية ونسأل الله أن يعينه على حمل هذه الأمانة العظيمة وتحمل المسؤولية، وأن يوفقه لكل ما فيه من خير للبلاد والعباد»، مضيفاً أن النواف شخصية قيادية بامتياز ويتمتع بخبرات كثيرة بعد أن تبوأ عدة مناصب سياسية وعسكرية وأمنية ورياضية وكان فيها جميعها جديراً بتحمل المسؤولية، معتبراً أن «الاختيار وافق أهله.. والمرحلة المقبلة تبشر بالخير».

وذكر الصولة أن الشأن الرياضي والشباب الرياضي سيكونان من ضمن أولويات واهتمامات النواف القريب من أبنائه الرياضيين، فهو يتولى رئاسة الاتحاد الدولي الرياضي للشرطة، وكان رئيساً للاتحاد الكويتي الرياضي للشرطة، وهو داعم للرياضة والرياضيين، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في مواصلة مسيرة التقدم والرخاء لوطننا الغالي وتحقيق آمال وطموحات وتطلعات أبناء الشعب الكويتي.

بدوره، قال رئيس اتحاد الكرة الطائرة عبدالهادي الشبيب أن ثقة القيادة السياسة بالشيخ أحمد النواف من خلال تكليفة برئاسة مجلس الوزراء تدفع الى التفاؤل في المستقبل القريب بأن تسير عجلة التنمية والتطور في البلاد في جميع المجالات لا سيما القطاع الرياضي.وأكد أن النواف من الشخصيات الداعمة للرياضة والتي يتوسم بها شباب الوطن خيراً في العمل على تطوير هذا القطاع الحيوي واعادة الرياضة الكويتية إلى الواجهة من جديد.

وقال: «الشعب الكويتي يتطلع إلى المضي قدماً في مسيرة العطاء والبناء لخير هذا الوطن آملين بأن تشهد البلاد نهضة متميزة في الفترة المقبلة على جميع الأصعدة». بدوره عبر رئيس اتحاد كرة السلة رشيد العنزي عن بالغ سعادته بتولي النواف رئاسة الحكومة ونيله ثقة القيادة السياسة.

وقال: «نتمنى أن يسهم هذا الاختيار في تطور الرياضة المحلية من خلال منحها المزيد من الدعم والاهتمام لا سيما وأن الشيخ أحمد النواف من الشخصيات المعروفة باهتمامها بالشأن الرياضي وحرصها على تحقيق التطور المنشود في جميع مجالات الحياة في البلاد».

وأضاف العنزي: «نأمل أن يتحقق طموح جميع أبناء الوطن عبر العمل الجاد والتعاون المثمر لاعادة الازدهار والنجاح لجميع القطاعات في البلاد، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف في مهمته المقبلة لما فيه مصلحة الوطن الغالي».

بدوره، تمنى أمين السر العام في نادي الكويت وليد الراشد التوفيق للنواف داعياً المولى عز وجل أن يعينه على حمل هذه الأمانة من أجل إكمال مسيرة من سبقوه لما فيه الخير لهذه البلاد الطيبة. وأضاف الراشد أن «تولي النواف وهو رياضي سابق لرئاسة الوزراء يجعلنا نستبشر خيراً بالمزيد من التقدم للرياضة، ودعم الرياضيين».

وتابع: «النواف شخصية محبوبة من الجميع، ويملك خبرات كبيرة تؤهله لتولي هذا المنصب خلال الفترة المقبلة التي تحتاج تكاتف الجميع وتعاونهم من أجل مصلحة البلاد».



من جانبه، قال أمين السر العام في النادي العربي فؤاد المزيدي أن خبر تولي النواف منصب رئيس الوزراء كانت له أصداء طيبة لدى كل أطياف الشعب، مضيفاً أن النادي العربي بالذات كان الأكثر سعادة بهذا الخبر لأن النواف كان لاعباً سابقاً وعضو مجلس إدارة وعضو جمعية عمومية في النادي وهو من الشخصيات المحبوبة التي نتشرف بها في النادي. وتابع المزيدي: «تولي النواف هذا المنصب يؤكد ثقة سمو الأمير وسمو ولي العهد فيه، في حين الإشادة الكبيرة التي يتلقاها من الشعب تؤكد حجم المحبة التي يكنها له»، متمنياً أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التقدم والازدهار للبلاد على الصعيد الرياضي، وجميع الأصعدة.



من جهته، بارك أمين السر العام في نادي الساحل عبداللطيف العنزي للنواف نيله ثقة سمو الأمير وسمو ولي العهد، مؤكداً أن اختياره لهذا المنصب أسعد الشعب الذي استبشر خيراً خصوصاً أن النواف شخصية محبوبة لدى الجميع لا سيما الرياضيين الذي يعرفونه جيداً. وأضاف: «نتمنى أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التطور والاستقرار في جميع المجالات، ونحن الرياضيين بالذات نأمل أن تنال الرياضة المزيد من الدعم والتطور».

الأندية هنأت

تقدمت أندية القادسية والعربي والصليبخات والفحيحيل والسالمية بالتهنئة إلى الشيخ أحمد النواف بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء.وكتب القادسية على حسابه الرسمي في «تويتر»: «يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي القادسية ونيابة عن منتسبيه ولاعبيه وجماهيره بخالص التهانـي والتبريكات إلـى الشيخ أحمـد النواف بمناسبة صدور الأمـر الأميـري القاضي بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء. سائلين الله عـز وجـل أن يعيـن سـموه ويكلل بالنجـاح جهـوده فـي سـبيل النهوض بأعبـاء الأمانة الكبيـرة الـتـي أسندت إليـه و الثقة الغاليـة التـي أولاهـا إياه صاحب السمو أميـر البـلاد المفدى مـن أجـل تحقيـق المزيـد مـن التقـدم والنماء والرخـاء لكويتنـا الحبيبـة وشعبها الوفـي الأصيـل فـي ظـل التوجيهات السامية مـن قيادتنا الحكيمة بقيـادة راعـي مسيرتنا ونهضتنـا صـاحـب السمو أميـر الـبـلاد وولـي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما».

الحوطي: أهل لهذا المنصب

بارك قائد الأزرق في الجيل الذهبي سعد الحوطي للشيخ أحمد النواف نيله ثقة سمو الأمير وسمو ولي العهد واختياره رئيساً للوزراء متمنياً له التوفيق لما فيه الخير للكويت وأهلها. وقال الحوطي: « نقول للشيخ أحمد النواف إنك جدير بتولي هذا المنصب نظراً للخبرات الكبيرة التي تمتلكها والمناصب الكثيرة التي توليتها في وزارات عدة وآخرها وزارة الداخلية، وبإمكانك التعامل مع المسؤوليات الجديدة ولك عيون ترى مصلحة الكويت وأهلها».

وأضاف: «أنت أهل لهذا المنصب لما تملكه من علم وخبرة ودراية، وأنا شخصياً أعرفك منذ سنوات طويلة رجلاً على مستوى عال من الأخلاق والثقة، ولا شك أنك تعرف الأوضاع الحالية وماذا يريد الشعب منك، وبإذن الله الشعب كله سيكون معك، فالمهمة ليست سهلة لكنك جدير بتوليها وقادر على تحملها لاننا نحتاج إلى رجل قوي ونظيف وذي سمعة طيبة، نحتاج رجلاً قوياً على الظالم وطيباً مع الطيب».

