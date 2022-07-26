وطن النهار

تمنى العديد من الفنانين والاعلاميين التوفيق الى سمو الشيخ احمد النواف بعد نيله ثقة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد ليكون رئيسا لمجلس الوزراء وايضا ثقة سمو ولي العهد الامين سمو الشيخ مشعل الاحمد.

كما كانت لهم العديد من المطالبات والاستحقاقات التي تتحقق على ارض الواقع وان تكون ضمن اولويات الحكومة في دعمها واقرارها والتي تكون من صالح الفنان والاعلامي الكويتي كون هذا المجال يستحق ان يكون تحت دائرة الاهتمام وقد نقلت «النهار» عبر العديد من المنتمين الى هذا الوسط الفني والاعلامي تلك المطالبات.

في البداية تحدث رئيس نقابة الفنانين والاعلامين د. نبيل الفيلكاوي الذي قال: في البداية نهنئ سمو الشيخ احمد النواف ونيل ثقة امير البلاد وولي عهده الامين ونتمنى ان يكون الاهتمام في الفنانين والمثقفين والاعلاميين بارزا خاصة ان الكويت رائدة في هذا المجال سواء الثقافة او الفنون او الاداب وكانت تلك رؤية الامير الراحل عبدالله السالم في ان تكون الكويت عاصمة الثقافة العربية فتأسست المرافق المختلفة التي تعزز هذه المكانة ولكن للاسف تراجع الدعم الحكومي في الاونة الاخيرة وبالتالي كان تأثير واضح ومنها مستوى المسرح الذي اصبح متدنيا نتيجة عدم الدعم لهذا الصرح والمنارات الثقافية ونحن في نقابة الفنانين نعمل على العديد من الفعاليات الثقافية والسينمائية ولكن بدون دعم بل بجهودنا وان نخلق جو فني ثقافي بمختلف تخصصاتها ونطالب بمنع التعيينات البراشوتية في المجال الثقافي والفني ونتمنى ان يكون هناك من اهل الاختصاص وهذا من المطالب التي نتمنى ان تتحقق في ذلك العهد.

كما شارك المخرج د. عبدالله عبدالرسول قائلا: نبارك لسمو الشيخ احمد النواف على نيله الثقة السامية بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء ونتمنى من الله ان يعينه على حمل اعباء الامانة والمسؤولية الوطنية الكبيرة التي تقع على عاتقه لمواصلة مسيرة التقدم في الكويت وبوجود استحقاقات عديدة مختلفة يبقى للفنانين المسرحيين الكثير من تلك الاستحقاقات والمطالبات التي يوجهونها دائما للحكومة في سبيل دعم الحركة المسرحية ومن اهم المطالبات دعم القطاع الاهلي والخاص المسرحي ومن الضروري دعم هذين القطاعين وتذليل كل الصعاب امام الفنان المسرحي ومن الطالبات تطوير البنية التحتية لدور العرض المسرحي فنحن في حاجة الى الالتفاف الى ذلك الملف بشكل مهم ليكون امام الفنان المسرحي فضاءات ودور عرض مجهزة وفق التقنيات المعاصرة وخاصة في ظل زحمة الموسم المسرحي وايضا من المطالبات ضرورة دعم تواجد الفنان المسرحي في الملتقيات الخليجية والعربية والدولية لان ذلك يعطي اهمية كبيرة في تواجد اسم الكويت في تلك المحافل او المهرجانات لان الحركة المسرحية الكويتية عبر التاريخ تعتبر من اهم مقومات القوى الناعمة لما يتمتع فيه الفنان والمسرح الكويتي الى مكانة كبيرة تاريخية وفنية في الوطن العربي. وشارك ايضا الفنان القدير داود حسين قائلا: سمو الشيخ احمد النواف.. اختيار مناسب وصحيح مئة في المئة.. الله يوفقه ويعينه على هذا المنصب.. واثقون انه قدها وقدود.. فيما يتعلق بالفنانين والمثقفين نتمنى ان يكون الاهتمام بشكل اكبر بالفنان الكويتي وتذليل الصعاب امامه وان نتخطى بيروقراطية وزارة الاعلام وان تسير الامور بسلاسه بعيداً عن التعقيدات.

اما الفنان د. طارق العلي قال: في البداية نهنئ سمو الشيخ احمد النواف في نيل ثقة صاحب السمو امير البلاد المفدى وسمو ولي العهد في توليه منصب رئيس مجلس الوزراء ونحن نتطلع كمواطنين في اي شيء تكون فيه الفائدة للوطن والمواطن وحل القضايا العالقة التي تكون محل خلاف او اثارة وايضا كفنان اتمنى العمل على اقرار قانون نقابة الفنانين والذي قدمناه في مجلس الامة والذي يعتبر اقراره من صالح الفن والفنانين وايضا يكون منهج يسير عليه كل من في الوسط الفني اسوة في النقابات العربية الموجودة وايضا سعيد في تولي سمو الشيخ احمد النواف كونه مقبول شعبيا ومحبة ونتمنى له التوفيق.

وشارك ايضا د. سليمان الديكان قال: بكل الاعتزاز والفخر نبارك للشيخ احمد النواف الأحمد الصباح بمناسبة الثقة السامية لي والدنا وقائدنا حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ مشعل الأحمد ولي عهده الأمين بتعيين سموه رئيساً لمجلس الوزراء، نرجوا من الله عزوجل بأن يسدد الله خطاكم وان تكون عوناً لسيدي سمو الامير وسيدي سمو ولي عهده الامين وسمو الشيخ احمد النواف ابن الوطن خير من يتحمل اعباء هذه الامانة والمسؤولية الوطنية الكبيرة.

اما الفنانة منى شداد قالت: نتمنى من الله ان يعينه على الامانة التي كلف بها من والد الجميع صاحب السمو امير البلاد وثقة القيادة في ان يقدم مافيه مصلحة الوطن والمواطن وسير عجلة التنمية والتقدم وكفنانين نتمنى ان يكون هناك اهتمام ملحوظ في هذا المجال الفني وابراز دورهم اكثر والتسليط على المبدعين من بلدي وشي جميل ان يكون هناك اهتمام اكثر من قبل المسؤولين وهذا ما نتامله من سمو الشيخ احمد النواف.

كما شارك الفنان عصام الكاظمي قائلا: يحدونا الأمل الذي سنبقى محكومين فيه ان تكون الفنون والثقافة من ابرز اولويات الحكومة الجديدة، لترجع الكويت رائدة في هذه المجالات، حيث نتطلع الى مزيد من الدعم لأنشطة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، خاصة على مستوى المهرجانات المسرحية وعودة المهرجان العربي لمسرح الطفل، ورفع الدعم السنوي للفرق المسرحية الأهلية. كما نتمنى الاستعانة بالفنانين الفاعلين في الساحة المسرحية لتقديم عروضهم المسرحية المتميزة سواء على مستوى المهرجانات او ما تسمى بالتجارية على مسارح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي «دار الأوبرا». هناك العديد من العروض القيمة عالية الجودة مثل: موجب وموعد مع معاليه وممنوع من الرقابة والسيرك والشحاتين وغيرها التي تستحق الدعم والاهتمام. فالمسرح في الدول المتقدمة يعكس صورة مشرفة للمجتمع كما يعتبر داعم للاقتصاد السياحي لها.

كما شاركت الاعلامية القديرة منيرة عاشور وقالت: عزيزة يا كويت وستظلين باذن الله واحة امن وأمان وحفظ الله صاحب السمو ابونا الغالي حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وولي العهد ابونا مشعل الاحمد الصباح والله يوفق سمو الشيخ احمد النواف أبارك لسمو الشيخ باختياره رئيساً لمجلس الوزراء.. وأعانه الله على حمل الأمانة ووفقه لما فيه خير البلاد والعباد.

اما المنتج احمد ملا حسين قال: نبارك لسمو الشيخ احمد النواف هذه الثقة الأميرية الغالية، راجين من المولى عز وجل ان يعينه على خطواته الاصلاحية في البلاد وتسريع عجلة التنمية، وكلنا امل ان يكون للجانب الفني والاعلامي والثقافي اهتمام خاص من ناحية زيادة المنشآت الخاصة بها وتطويرها الى جانب الاهتمام بالفعاليات والمناسبات المختلفة لما لها من تأثير مباشر وغير مباشر في نشر الوعي والثقافة الى جانب انها عامل ترفيهي ومتنفس للكبار والصغار، كما نتطلع كمنتجين للأعمال الدرامية الى ان يكون هناك مدينة اعلامية بكامل مرفقاتها بحيث تكون عنصر جذب للعديد من الأعمال الفنية لتقدم بالشكل الذي يليق بالفن الكويتي الذي كان نقطة انطلاق لعدد كبير من الفنانين على المستوى المحلي والخليجي.

اما الاعلامية اميرة نجم قالت: نبارك للشيخ احمد النواف بمناسبة الثقة السامية لسمو الأمير بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء ونتمنى بأن يسدد الله خطاكم وأن يعينكم جلت قدرته على تحمل اعباء هذه الأمانة والمسؤولية الوطنية الكبيرة لمواصلة مسيرة التقدم لبلادنا العزيزة.

وشاركت الاعلامية ورود حيات حيث قالت: نبارك لسموه ثقة القيادة اميراً وولي عهده ونتمنى له التوفيق والسداد.. ثقتنا به كبيرة تاريخ مشرف في حب الكويت وشعبها متفاءلين جداً ونتمنى له ان يسدد خطاه وان يعينه على تحمل اعلاء هذه الامانه والمسؤولية الوطنية الكبيرة لمواصلة مسيرة التقدم لبلادنا الحبيبة كما نقلت الاعلامية منية الحجي مباركتها قائلة: نبارك لسمو الشيخ احمد النواف على الثقة السامية من صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد بتوليه منصب رئيس مجلس الوزراء ونتمنى له التوفيق في ادارة شؤون الدولة والشعب وكل من يعيش على ارض الكويت خاصة في ظل المرحلة الانتقالية الصعبة التي نعيشها ونتمنى ان يكون في تلك الحقبة كل الخير والازدهارللشعب وان تكون مرحلة يشهد عليها التاريخ في انتقال البلد لحال افضل مما كانت عليه ونتمنى ان يكون هناك التفاته حقيقية للدور الثقافي والاعلامي واهميتهم في خلق صورة للكويت في الداخل والخارج وان تكون هناك التفاتة ايضا للفنانين والاعلاميين والعودة الى العصر الذهبي للاعلام ولابد ان ان نتطرق الى الدور السياحة في الكويت لنقل ابهى الصور خارج الكويت ونتمنى بكل صدق ان تكون خلال هذه الفترة التفاتة للثقافة والاعلام وابراز الدور الحقيقي لدورهما في رفعة الشعوب

اما الاعلامي عبدالرحمن الدين فقد قال: المتابع للمسيرة المشرفة في حياته والمهام التي اسندت له خلال تلك المسيرة وحكمته وحزمه في اتخاذ القرارات التي تنصب في صالح الوطن والمواطن ولا سيما ما شهدناه مؤخرا من تطور في الامن الداخلي وذلك اثناء توليه حقيبة وزارة الداخلية، سيعرف جيداً ان هذا الخبر ما هو الا بشرة خير لوطن يتطلع للاستقرار السياسي والنماء الاقتصادي ابارك لسمو الشيخ احمد النواف الصباح ثقة سمو الأمير وولي عهده الامين، وأعانه الله على حمل هذه الأمانة، فالكويت بلد لا يستحق الا الأفضل.

وفي الختام كنا مع الاعلامية حبيبة العبدالله التي قالت: يعتبر سمو الشيخ احمد النواف من خيرة الناس وكنت اتمنى ان يكون على هذا المنصب لثقتي الكبيرة فيه واثبت انه يقف الى جانب المواطن والمقيم ونتمنى الى ان تكون هناك اولوية لترميم وتهيئة المسارح المتهالكة وانشاء مسارح جديدة وتعديل وضع المسارح الاهلية وايضا ان يتاح للفنان ان يحلق في سماء الابداع حتى يكون هناك فن حقيقي وان يكون هناك اهتمام اكبر في الاعلام مثل نوعية البرامج والشخوص.

