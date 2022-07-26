الأولى

تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة من رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف جاء فيها: يشرفني وقد تفضلتم سموكم رعاكم الله باصدار أمركم السامي بتعييني رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفي بتشكيل أعضاء الوزارة الجديدة أن أرفع إلى مقام سموكم أسمى آيات الشكر والعرفان على الثقة السامية والتقدير الكبير.



واضاف النواف في رسالته: وإذ تفضلتم سموكم وأوليتموني ثقتكم الغالية وهي أمانة عظيمة فإنني أسأل الله العون والسداد على حمل هذه المسؤولية مؤكدا لسموكم على الولاء والوفاء والإخلاص في خدمة الكويت وشعبها الكريم معاهدا سموكم حفظكم الله ورعاكم بالمحافظة على مكاسبنا الوطنية والدستور والديموقراطية ودولة المؤسسات التي ارتضاها أجدادنا وآباؤنا مواصلا بذل الغالي والنفيس لتحقيق النهضة الشاملة والتنمية والبناء على أرض الوطن الغالي وتحقيق ما يتطلع إليه أبناؤه الابرار من رقي ورخاء.



وقال: أدعو الله تعالى أن أكون على قدر ثقتكم السامية وأن يمدني سبحانه بعونه ويوفقني لخدمة بلادنا وأن يديم عليها الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار في ظل الرعاية الكريمة والقيادة الحكيمة لسموكم حفظكم الله ورعاكم، وتفضلوا سموكم بقبول أسمى آيات التقدير والاعتبار.

وكان سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد استقبل بقصر بيان امس سمو الشيخ صباح الخالد كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء.

وتلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رسالة من رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف جاء في نصها نصها: يشرفني وقد تفضلتم سموكم حفظكم الله بإصدار الأمر السامي بتعييني رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفي بتشكيل أعضاء الوزارة الجديدة أن أرفع إلى سموكم أصدق آيات الشكر وأعظم العرفان على هذه الثقة الغالية.



واضاف: ويطيب لي وقد شرفتموني بحمل أمانة هذه المسؤولية الوطنية الكبيرة أن أعرب لسموكم حفظكم الله عن عظيم الامتنان لثقتكم الغالية التي أعتز بها سائلا المولى -عز وجل- أن يمدني بعونه ويوفقني لبذل الجهد ومواصلة العمل من أجل تحقيق ما نصبو إليه جميعا من تقدم ورخاء لوطننا العزيز واضعا نصب عيني توجيهات سموكم السديدة للحرص على تعزيز وحدتنا الوطنية والتمسك بثوابتنا وتجسيد لحمتنا وتعاوننا لحماية أمن وطننا ورفعته وإعلاء مكانته بين الأمم والمحافظة على مصالحه الداخلية والخارجية لتظل كويتنا الغالية كما عهدناها دائما واحة الأمن والسلام لكل من يستظل بسمائها من المواطنين والمقيمين على أرضها الطاهرة مع خالص الشكر وأطيب التمنيات لسموكم حفظكم الله بدوام نعمة الصحة والعافية ولوطننا العزيز دوام الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار في ظل الرعاية الكريمة والقيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسموكم حفظكم الله ورعاكم، وتقبلوا سموكم أسمى آيات التقدير والاعتزاز.



وكانت حالة من الفرحة الكبيرة عمت الأوساط الشعبية أمس فور صدور أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد النواف رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة وسط أمنيات تخالطها حالة من الارتياح والتفاؤل نحو تحقيق الاصلاح المنشود والتغيير والتطور المأمول.