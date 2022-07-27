سمو الأمير هنأ رؤساء الهند والمالديف وليبيريا

وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الهند الصديقة وأدائها اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية الهند الصديقة متمنيا سموه لها كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية ولجمهورية الهند المزيد من التقدم والازدهار وللعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى إبراهيم محمد صولح رئيس جمهورية المالديف الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية المالديف وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى جورج مانيه وياه رئيس جمهورية ليبيريا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية ليبيريا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.