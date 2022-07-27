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وطن النهار

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سمو ولي العهد استقبل المحمد وهنأ رؤساء الهند والمالديف وليبيريا


استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.
وبعث سموه ببرقية تهنئة الى دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية وادائها اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية الهند الصديقة متمنيا سموه لها كل التوفيق والسداد.
وبعث سموه ببرقية تهنئة الى ابراهيم محمد صولح رئيس جمهورية المالديف ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له وافر الصحة والعافية.
كما بعث سموه ببرقية تهنئة الى جورج مانيه وياه رئيس جمهورية ليبيريا ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له وافر الصحة والعافية.


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