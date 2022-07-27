الناصر بحث وعبداللهيان التطورات الإقليمية والدولية

وطن النهار

التقى وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف صباح امس الثلاثاء بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد.

وتم خلال اللقاء مناقشة أوجه تعزيز الجهود الداعمة لمسيرة العمل الخليجي المشترك نحو مزيد من التضامن والترابط في إطار المنظومة الخليجية بما يترجم رؤى قادة دول مجلس التعاون وتطلعات شعوبها.

كما تم خلال اللقاء بحث جميع الموضوعات المتصلة بآخر بالمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتلقى وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر امس اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان استعرضا خلاله العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وسبل تطويرها، كما تم خلال الاتصال بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.