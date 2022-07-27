سفيرنا لدى موريتانيا قدًَّم أوراق اعتماده في نواكشوط

وطن النهار

قدَّم سفير الكويت لدى موريتانيا ابداح مقعد الدوسري في العاصمة نواكشوط نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج الدكتور محمد سالم ولد مرزوك سفيرا للكويت لدى موريتانيا.

وذكرت سفارة الكويت في موريتانيا في بيان لـ «كونا» أن ذلك جاء خلال لقاء جمع السفير الدوسري بالوزير ولد مرزوك. وأشاد الوزير الموريتاني بالعلاقات التاريخية التي تجمع دولة الكويت والجمهورية الاسلامية الموريتانية مثمنا الدعم الكبير الذي تقدمه الكويت لنواكشوط طوال السنوات الماضية التي كان لها الأثر الكبير في تحقيق موريتانيا العديد من المشاريع التنموية. من جانبه نقل السفير الدوسري تحيات وزير الخارجية الكويتي الشيخ د. أحمد الناصر للوزير ولد مرزوك، مؤكدا حرصه على العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والدفع بها إلى آفاق أرحب بما يحقق صالح وتطلعات البلدين والشعبين.

