فواز الخالد: نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع

وطن النهار

جدد محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد التأكيد على ضرورة نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع الكويتي، مشددا على أن الكويتيين جبلوا على التطوع منذ القدم، وهو ما يؤكد تنامي الاهتمام بالمسؤولية المجتمعية، الأمر الذي يسهم كثيرا في تحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ الخالد أمس فريق مدينة صباح الاحمد التطوعي برئاسة فهد الشمالي ونائب الرئيس جمال العويهان، واعضاء الفريق المهندس مساعد الفضلي وهادي بن صغير وجاسم اللوغاني، حيث استمع الى طبيعة عمل الفريق وجهوده خلال الفترة الماضية متمنيا لهم التوفيق والسداد في كل ما من شأنه خدمة المدينة واهلها بوجه خاص ومحافظة الاحمدي بصفة عامة.

من جانبه أوضح رئيس فريق مدينة صباح الاحمد التطوعي فهد الشمالي أن اللقاء كان مثمرا، حيث تمت مناقشة العديد من المشكلات التي تواجه سكان المدينة وسبل الحل المطروحة للقضاء عليها خلال الفترة المقبلة، مثمنا ترحيب محافظ الاحمدي واستعداده لمخاطبة جميع الجهات المعنية وصولا الى حلول مستدامة للمشكلات الراهنة.