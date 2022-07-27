«نماء» افتتحت داراً للأيتام في كمبوديا

وطن النهار

افتتحت نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي داراً للأيتام للبنين وأخرى للبنات في مملكة كمبوديا، وسط ترحيب بالغ من قبل أهالي المنطقة والأيتام المستفيدين من خدمات الدار، هذا وقد أعلن خالد مبارك الشامري، مدير إدارة الإغاثة في نماء الخيرية، أن السعة الإجمالية للدار تبلغ 120 يتيماً ويتيمة، وأضاف أن الافتتاح كان بحضور وفد كويتي.

وأكد الشامري أن نماء الخيرية تهتم اهتماماً بالغاً ببرامج رعاية الأيتام لما لها من أثر على المجتمع الذي نقوم فيه بتنفيذ هذا المشروع الذي يشكل علامة فارقة في حياة اليتيم، حيث إننا نوفر كل التزامات اليتيم، مؤكداً أن الإسلام حث على رعاية الأيتام والوقوف معهم ومناصرتهم ومدِّ يد العون لهم، ورتب على ذلك أجراً عظيماً، كما نال اليتيم مكانة متميزة في الشريعة الإسلامية، حيث اعتنى الإسلام بالأيتام عناية كبيرة؛ (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً {8} إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُوراً) (الإنسان).