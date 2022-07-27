أحمد النواف: مشاعر صادقة وتواصل أخوي

وطن النهار

تلقى الفريق أول م. الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا أمس من أخيه رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة قطر الشقيقة الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني أعرب فيه عن خالص تهانيه بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة وتمنياته له بكل التوفيق والسداد.

وثمن النواف طيب المشاعر الصادقة والتواصل الأخوي الذي يعكس عمق العلاقات والأواصر بين الشعبين متمنيا للبلدين الشقيقين مزيدا من التقدم والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وأخيهما صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.

كما تلقى النواف اتصالا هاتفيا من أخيه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة أعرب فيه عن خالص تهانيه بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة وتمنياته بكل التوفيق والسداد لخدمة الكويت والإسهام في تقدمها وازدهارها.

وقد عبر النواف عن بالغ شكره وتقديره للأمير سلمان بن حمد آل خليفة على هذه المبادرة الطيبة مؤكدا عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين في ظل الرعاية الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وأخيهما حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وبعث فريق أول م. الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية وأدائها اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية الهند الصديقة. وبعث النواف ببرقية تهنئة إلى إبراهيم محمد صولح رئيس جمهورية المالديف الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. كما بعث ببرقية تهنئة إلى جورج مانيه وياه رئيس جمهورية ليبيريا الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.