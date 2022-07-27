السلمان: تعزيز دور القطاع الخاص

وطن النهار

هنأ اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد النواف على الثقة الغالية لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وتوليه رئاسة الحكومة وتشكيلها في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الكويت.

وقال رئيس الاتحاد المهندس بدر السلمان: ونحن نهنئ رئيس مجلس الوزراء على هذه الثقة فاننا نتمنى له التوفيق في التصدي للمهام الكبيرة التي تنتظر حكومته العتيدة في مختلف المجالات، معربا عن الأمل في تسخير كل الامكانيات الحكومية الضخمة لتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق التنمية بجميع اشكالها بالمجتمع الكويتي بالاضافة الى تطوير العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأضاف السلمان: اننا نأمل في المسارعة على التصدي للكثير من القضايا التي تعطلت جراء غياب حكومة دائمة ووجود العشرات من الشواغر في المناصب الفنية - المهنية في مختلف القطاعات الحكومية، مضيفا ان المكاتب المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية على دراية تامة بأن رئيس مجلس الوزراء المكلف لن يألو جهدا في تحقيق الأهداف المرجوة وخدمة الكويت وقيادتها وأبنائها على اكمل وجه، وأنها على استعداد تام لمد يد العون والمساهمة ووضع خبراتها الاستشارية – الهندسية في دعم سموه للقيام بالمهام الكبيرة التي ستواجهها الحكومة المنتظرة.