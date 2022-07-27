الجطيلي: أحمد النواف اختيار يوافق متطلبات المرحلة

وطن النهار

أكد مدير ادارة التطوير والتنمية بوزارة التربية فيصل الجطيلي، ان بصدور الامر الاميري لصاحب السمو امير البلاد بتعيين الفريق اول متقاعد الشيخ احمد النواف رئيسا لمجلس الوزراء، استبشر اهل الكويت بهذا الاختيار الصائب الذي اتى موافقا لمتطلبات المرحلة الحالية.

وأضاف: انه «بالنظر الى السيرة الذاتية لرئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد النواف يجعلنا متفائلين بأنه رجل المرحلة باقتدار فخبراته كوزير للداخلية ونائبا لرئيس الحرس الوطني ورئيسا للاتحاد الدولي للشرطة تصقل مهاراته في التعامل مع الملفات المستحقة في هذه المرحلة بحسم رجل الشرطة ووعي حامي القانون واخلاص العين الساهرة لحماية الوطن والمواطنين».

وأردف الجطيلي قائلاً: لعلي كمواطن كويتي ومسؤول في وزارة التربية انتظر من رئيس الوزراء النواف التركيز على اربعة جوانب مهمة اولها حسن اختيار اعضاء وزارته من اصحاب القرارات والخبرات والانجازات، وثانيها التركيز على غرس المواطنة وحب الوطن في قلوب وعقول ابنائنا في وقت بدأت تتضاءل هذه القيمة في حياة ابنائنا، وثالثها وضع خطة استراتيجية متكاملة لكويت 2035 يعكف على وضعها كفاءات من ذوي الخبرات لتكون نهجا يسعى الجميع لتحقيقه مهما اختلفت الاسماء او المناصب.

وتابع الجطيلي قائلا: واخيرا السعي بقوة لتحقيق ريادة الكويت في جميع المجالات ومن بينها المجالان الاساسيان التعليم والصحة، ادعو الله سبحانه وتعالى ان يعين سموه على حمل الامانة فهو اهل لها واهل لثقة صاحب السمو امير البلاد وولي عهده الامين.

