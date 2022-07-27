«بلدي»: أحمد النواف رجل المرحلة المهمة في تاريخ الكويت

وطن النهار

واصل اعضاء المجلس البلدي تهنئتهم للشيخ احمد النواف بعد صدور امر اميري بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، سائلين المولى ان يرزقه دوام التوفيق في المرحلة الجديدة.

بارك عضو المجلس البلدي م. عبداللطيف الدعي لرئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد النواف توليه هذا المنصب، سائلا المولى ان يعينه على حمل الأمانة في المرحلة القادمة وتمنى الدعي ان تكون المرحلة القادمة مرحلة انجازات وتحقيق لطموحات الشعب الكويتي.

بدوره، قال عضو المجلس البلدي فهيد المويزري نهنئ الشيخ احمد النواف بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، مضيفا ان ثقة القيادة السياسية في النواف جاءت في مرحلة مهمة من تاريخ الكويت ويتطلع الجميع فيها الى انجاز العديد من الملفات والتي من شأنها ان تحقق طموح وآمال المواطنين.

من جهته، اعرب عضو المجلس البلدي ناصر الجدعان عن تهنئته الخالصة الى الشيخ احمد النواف، داعيا المولي عز وجل ان يعينه على حمل هذه الثقة الغالية والتي ان شاء الله ستحقق المزيد من التقدم والازدهار لبلدنا العزيز وتسهم في تطويره.

من جانبه، رفع عضو المجلس البلدي اسماعيل بهبهاني التهنئة الى رئيس مجلس الوزراء الفريق اول م. الشيخ احمد النواف قائلاً: نتطلع الى ان تكون المرحلة القادمة مليئة بالانجازات وتحقيق رؤية كويت جديدة، وأن يكون التعاون بين جميع السلطات لتحقيق ما به الخير لصالح البلاد والعباد.

الى ذلك تقدم عضو المجلس البلدي سعود الكندري بأسمى آيات التهاني والتبريكات الى الشيخ احمد النواف على ثقة القيادة السياسية بتكليفه رئيسا لمجلس الوزراء، داعيا المولى عز وجل ان يعينه على حمل الأمانة لما فيه صالح الوطن.

من جهتها، قالت عضو المجلس البلدي م. عالية الفارسي، نبارك للشيخ أحمد النواف تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء والله يوفقه ويعينه على تحديات المنصب الجديد.

وأكدت الفارسي أن التفاؤل مطلوب دائما وإلى مزيد من الانجازات لخدمة الوطن ولتحقيق الخطط المستقبلية في الدولة..

