وطن النهار

أطلقت الهيئة العامة للمعلومات المدنية أمس الثلاثاء خدمة تمكين ملاك العقار من الاطلاع على بيانات القاطنين في المبنى ثم رفع الشكوى آليا في حال عدم صحة أي من البيانات وذلك على التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل).

وقالت الهيئة في بيان صحافي إنه في حال تقديم الشكوى تتولى الخدمة توجيه أسئلة عدة بغية التحقق من صحتها لاسيما في حال وجود ملاك آخرين للعقار إن كانوا ورثة أو شريكا قام أحدهم بتوقيع عقد الإيجار دون علم الآخر وإن كان العقار له مالك سابق ولم يقم مالك العقار الجديد بمراجعة الهيئة لشطب القاطنين.

وأضافت أنه في بعض الحالات لوحظ أن مقدم الشكوى يقر بأنه وقع عقد إيجار مع القاطن وفي هذه الحالة لا يعتد بالشكوى باعتبار أن الإجراء صحيح وعليه المراجعة لشطبه وليس لتقديم شكوى.

يذكر أن هذه الخدمة متاحة على موقع الهيئة الإلكتروني منذ شهر فبراير عام 2021 وتمكن مالك العقار من الرقابة الذاتية على عقاره من خلال خطوات بسيطة وإجراء سلس حرصت الهيئة على إتاحتها عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل).