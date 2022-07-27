إخماد حريق منزل في المطلاع

وطن النهار

تمكن رجال قوة الاطفاء من اخماد حريق منزل قيد الانشاء في مدينة المطلاع دون وقوع اصابات تذكر و فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحريق.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام بأن فرق الإطفاء تعاملت مع حريق منزل قيد الإنشاء في مدينة المطلاع، موضحة ان ادارة العمليات المركزية وجهت فرق الإطفاء من مراكز الجهراء وكاظمة للتعامل مع الحريق الذي اندلع في السقالة وأخشاب وامتد الى جزء من منزل مجاور ومخلفات بناء. واضافت الادارة بأن فرق الإطفاء باشرت في مكافحة الحريق وتمكنت من اخماده دون وقوع اي اصابات بشرية.

