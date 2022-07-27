«التأمينات»: فرص وظيفية في «التخطيط الاستراتيجي» و«إدارة المخاطر»

وطن النهار

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن توافر فرص وظيفية للمواطنين الكويتيين، في مجالي التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع، و إدارة المخاطر. وأوضحت التأمينات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة، توافر الفرص الوظيفية في المجال الأول تشمل «كبير اختصاصي تخطيط استراتيجي وإدارة مشاريع - اختصاصي أول تخطيط استراتيجي وإدارة مشاريع - اختصاصي تخطيط استراتيجي وإدارة مشاريع - اختصاصي تخطيط استراتيجي وإدارة مشاريع مبتدئ». وبشأن الفرص المتوفرة في المجال الثاني فتشمل «اختصاصي إدارة مخاطر- اختصاصي إدارة مخاطر أول- كبير اختصاصي إدارة مخاطر» .

