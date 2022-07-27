«محكمة الأسرة»: أسقطت حضانة أم لابنتيها بناء على رغبتهما

وطن النهار

أسقطت محكمة الأسرة الحضانة عن أم لابنتيها والتي كانت مقررة لها بحكم نهائي، واثبات حضانتهما لوالدهما، وإسقاط جميع النفقات عن الأب وذلك بعد ثبوت عدم صلاحية الأم لأن تكون الأحق بالرعاية.

واعطت المحكمة الحق للأب بالتربية ورعاية شؤون ابنتيه إلى كل مافيه صلاح أمرهما، مع عدم تعرض المدعي عليه لها في ذلك، وبإلزام المدعي عليها بتسليم الابنتين للمدعي.

وجاء الحكم بعد تطبيق المحكمة لقانون حماية الطفل والاستماع الى أقوال الابنتين اللتين أكدتا انهما ترغبان بالانتقال الى الاب وليس الأم.

وحضرت المحامية حوراء الحبيب، وترافعت شفاهة امام المحكمة واكدت ان القانون أعطى الحق في الحضانة للأم، ولكن اذا وجدنا الأم لا تصلح للرعاية والتربية فإننا سنطالب ان يتكفل الأب بهذا الدور وحماية للأبناء.

واشارت الى ان الأم أرادت حضانة الابنتين ليس لرعايتهما وإنما للتربح المادي من وراء النفقة، حيث ثبت اهمالها، اضافة الى ان الابنتين لاترغبان بالبقاء معها.

وقدمت المحامية الحبيب ادلة اطلعت عليها المحكمة واقتنعت بها ومن ثم اصدرت حكمها.

