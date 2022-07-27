استحواذ «بيتك» أعطى زخماً للبورصة

مال وأعمال

واصلت البورصة ادائها الايجابي خلال هذا الاسبوع حيث واصلت الصعود لتقترب من حاجز 46 مليار دينار للقيمة السوقية بعدما أغلقت المؤشرات الرئيسة للبورصة مرتفعة بنهاية تعاملات جلسة امس الثلاثاء باستثناء مؤشر السوق الرئيسي الذي هبط 0.46%، متراجعاً 27.13 نقطة عند 5864.19 نقطة.

واشار محللون الى ان المؤشر العام للبورصة حافظ على مكاسبه في ظل أجواء إيجابية لعملية استحواذ بيتك على البنك الأهلي المتحد - البحرين وولادة كيان ضخم أعطت زخماً للسوق وعززت من قوة القطاع المصرفي، وقد ارتفعت القيمة السوقية للبورصة خلال جلسة الامس بنحو 131 مليون دينار بعدما بلغت القيمة الاجمالية نحو 45.854 مليار دينار.

وتوقع محللون استمرار المسار التصاعدي للبورصة خلال الجلسات المقبلة مع التوقعات الايجابيية لمزيد من إفصاحات للنتائج المالية البنوك والشركات عن النصف الأول واجتماع الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، والذي من المتوقع أن يرفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساسية وذلك للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة

واشار محللون الى انه رغم تراجع أسعار النفط في الفترة الماضية من أعلى مستوياتها إلا أنها لاتزال فوق سعر التعادل، مما سيوفر فوائض مالية للميزانية تساعدها على تنفيذ العديد من المشاريع والاستثمارات المختلفة

وتم تداول 283?2 مليون سهم عبر 13369 صفقة نقدية بقيمة 70?7 مليون دينار (نحو 223?3 مليون دولار).

وقد ارتفع المؤشر العام 21?9 نقطة ليبلغ مستوى 7721?85 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?29 في المئة

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 27?13 نقطة ليبلغ مستوى 5864?19 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?46 في المئة عبر تداول 159?7 مليون سهم من خلال 6224 صفقة نقدية بقيمة 19 مليون دينار (نحو 62?7 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 42?7 نقطة ليبلغ مستوى 8614?50 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?49 في المئة عبر تداول 123?5 مليون سهم في 7145 صفقة بقيمة 51?6 مليون دينار (نحو 170?2 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 0?85 نقطة ليبلغ مستوى 6123?01 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?01 في المئة عبر تداول 140?9 مليون سهم من خلال 4982 صفقة نقدية بقيمة 17?7 مليون دينار (نحو 4ر58 مليون دولار)

وارتفع بالمؤشرات 8 قطاعات على رأسها الطاقة بنسبة 1.18%، بينما تراجع قطاعان أولهما الاتصالات بـ 1.14%. والثاني السلع الاستهلاكية بـ 0.62%.

وبالنسبة للأسهم، فقد تصدر «النخيل» الارتفاعات بـ 9.87%، بينما تقدم «إنفوست» التراجعات بنحو 14.88%.

