«بيت التمويل» قدَّم إشعار النية المؤكدة ومستند الاستحواذ لـ«المتحد البحريني»

مال وأعمال

تقدم بيت التمويل الكويتي «بيتك» إلى البنك الأهلي المتحد – البحرين بإشعار النية المؤكدة لتقديم عرض استحواذ يصل إلى 100% من أسهم الأخير، وتقديم مستند عرض الاستحواذ. وحسب بيان لبورصة، يأتي ذلك التزاماً من «بيتك» بمتطلبات الجهات الرقابية في كلٍّ من مملكة البحرين والكويت.

وفي بيان منفصل أكد البنك الأهلي المتحد – البحرين تلقيه إشعار النية المؤكدة ومستند عرض الاستحواذ. وتضمن المستند أن يكون مقابل عرض الاستحواذ سيتم إصدار أسهم جديدة في «بيتك»، بناءً على نسبة تبادل سهم في «بيتك» لكل 2.695 سهم في «المتحد البحريني». ومن المتوقع أن يتم تنفيذ العرض عن طريق عرض طوعي مشروط لمساهمي «المتحد» من قبل «بيتك» للاستحواذ على 100% من الأسهم العادية المصدرة لـ«المتحد» وفق معدل التبادل، وبما يتماشى مع الإجراءات المعمول بها بحسب الفصل الخاص بعمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ. ومع مراعاة تسلم موافقات من مساهمي «المتحد» لأسهم تمثل ما لا يقل عن 100% من رأسمال الأخير، واستيفاء المتطلبات، فإن «بيتك» يعتزم الاستحواذ على باقي الأسهم خلال 3 أشهر من تاريخ تسلم نسبة القبول المطلوبة.

