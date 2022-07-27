«تكنوبارك» أول مجلة خليجية وعربية تُعنى بالتنويع الاقتصادي

مال وأعمال

تنطلق من دولة الكويت منارة العلم والثقافة المجلة الخليجية «تكنوبارك» وتعتبر اول مجلة خليجية وعربية تعنى بالتنوع الاقتصادي عبر برامج الاقتصاد الحديث مثل برمج الابتكار والذكاء الاصطناعي ونقل التكنولوجيا وتسويق التكنولوجيا ومسرعات وحاضنات الاعمال.

أوضحت د.المباركي مؤسس شركة ايكوسيستم للاستشارات الادارية في تصريح صحافي ان فكرة المجلة انطلقت عبر المبادرتي الخليجية لسنة 2020 التي تركز على التنويع الاقتصادي ورفع المؤشرات التنافسية والارتقاء في منظومة الابتكار وريادة الاعمال والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الدول الخليجية. بينت د. المباركي أن المجلة الخليجية تكنوبارك تهدف الى توفير أحدث الادوات والخبرات العالمية في لغات متعددة وتعزيز تبادل الأفكار والمعرفة التي تبني فهما لأفضل الممارسات لنقل التكنولوجيا وتسويق التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتطبيقات الناجحة لاستراتيجيات الابتكار العالمية ودعم منظومة ريادة الأعمال والابتكار نحو التنوع الاقتصادي الذكي المستدام لدول مجلس التعاون الخليجي والدول النامية والمتقدمة.

وتركز مواضيع المجلة على التطبيقات وافضل الممارسات والاستراتيجيات الادارية وبرامج نقل التكنولوجيا، وتسويق التكنولوجيا وبرامج ريادة الأعمال والابتكار. اضافة على ذلك تستكشف المجلة تأثير منظومة الممارسات والاستراتيجيات الابتكارية العالمية الناجحة والقضايا الادارية والقانونية الخاصة في المبتكرين والمخترعين ورواد الاعمال، والاتجاهات العالمية سيجد القراء مجموعة واسعة من الأوراق البحثية، بدءاً من دراسات الحالة ومقابلات الشخصيات المهمة، والمقالات الاقتصادية والاكاديمية، وبراءات الاختراع والملكية الفكرية والعلامات التجارية، والفرص الاستثمارية وقصص النجاح الى التحليلات المقارنة.

ركزت المجلة الخليجية الالكترونية تكنوبارك على اربعة اجزاء رئيسة:

أولا: المقابلات الشخصية المهمة للخبراء الذين يعملون في منظومة الابتكار وريادة الاعمال والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. ثانيا: المقالات الاكاديمية والتقارير الاقتصادية التي ستكون حصرياً للمجلة الالكترونية. ثالثاً: تقارير براءة الاختراع وحقوق النشر والعلامات التجارية والملكية الفكرية اخيرا المؤتمرات والملتقيات العالمية المؤثرة في المجال الابتكار والاختراع ونقل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. أردفت د. المباركي أن المجلة الخليجية تكنوبارك تصدر المجلة الالكترونية الخليجية كل 6 شهور بمعدل مرتين في السنة باللغة العربية والانجليزية كما تعتمد على ثلاثة قيم الشفافية والمصداقية والثقة اضافة الى ذلك، تضم فريق استشاري عالمي مميز من الجامعات الدول العالمية والخليجية وتستهدف الممارسون وراسمي السياسات العالمية والحكومات والمؤسسات التمويلية والبحثية والاستثمارية والمنظمات المهنية والمؤسسات الدولية.

وختمت المباركي دعوة المهتمين والمتخصصين والمبتكرين والشركات الاستثمارية والغرف التجارية والمؤسسات التمويلية قراءة المجلة عبر الموقع الالكتروني www.gcctechnopark.com.

