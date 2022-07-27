«بوبيان»: مضاوي العثمان رئيساً لوحدة مكافحة غسل الأموال

مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن تعيين مضاوي بدر العثمان في منصب رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال والتي ترفع تقاريرها مباشرة للجنة إدارة المخاطر ومتابعة الالتزام وذلك في اطار سعي البنك الدائم لدعم موارده البشرية من الشباب الكويتيين واختيارهم في المناصب التنفيذية العليا في البنك. التحقت العثمان ببنك بوبيان في عام 2018 كمدير أول في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب ثم ترقت لتصل الى منصب نائب رئيس وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الأرهاب قبل ان يتم اختيارها للمنصب الجديد.

وقبل التحاقها ببنك بوبيان عملت العثمان في الصندوق الكويتي للتنمية العربية الاقتصادية كمراقب للقروض ثم رئيسا لقسم قروض دول أوربا ووسط أسيا وبعدها التحقت بالعمل في وحدة التحريات المالية الكويتية كرئيس قسم تلقي البلاغات وجمع المعلومات ورئيساً للفريق الفني التابع للجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الأرهاب حتى التحاقها بالبنك في أكتوبر 2018.

وشاركت العثمان في العديد من الدورات المهمة المتخصصة داخل وخارج الكويت من بينها دورات لمؤسسات عالمية ومنها صندوق النقد الدولي IMF وجامعة هارفارد الاميركية.

ويمثل اختيار العثمان لهذا المنصب إضافة جديدة لسياسة دعم البنك لموارده الوطنية النسائية وتمكينها للوصول الى أرفع المناصب في البنك ايماناً منه بالدور الهام الذي تقوم به في مسيرة البنك الناجحة خلال السنوات الأخيرة. يذكر ان وحدة مكافحة غسل الأموال تختص بتقييم مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب ووضع السياسات واجراءات العمل بالإضافة إلى الضوابط والنظم الألية اللازمة بما يتوافق مع تعليمات البنك المركزي بهذا الخصوص.