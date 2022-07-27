«Ooredoo - الكويت» سجلت أرباحاً قوية

مال وأعمال

أعلنت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة «Ooredoo» عن تسجيل نتائجها المالية للربع الثاني من السنة المالية الحالية 2022 نمواً قوياً على مستوى جميع مؤشراتها المالية الرئيسة حيث ارتفعت الإيرادات الموحدة بنسبة 4% لتصل إلى 306.1 ملايين دينار للنصف الأول من سنة 2022 مقارنة بـ 294.7 مليون دينار لنفس الفترة من سنة 2021،وقد تأثرت الإيرادات بالدينار بشكل إيجابي بالتخفيف التدريجي للقيود في الكويت والإيرادات القياسية في فلسطين والنمو الصحي في تونس والجزائر بالعملة المحلية.

وقالت «Ooredoo» ارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 7% لتصل إلى 112.2 مليون دينار للنصف الأول من سنة 2022 مقارنة بـ 104.9 ملايين دينار للنصف الأول من سنة 2021، كما بلغ صافي الربح العائد للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة مبلغا وقدره 20.8 مليون دينار للنصف الأول من سنة 2022 مقارنة بـ 7.0 ملايين دينار لنفس الفترة من سنة 2021 حيث استمد دعماً قوياً من تحسن الإيرادات التشغيلية والمالية من «Ooredoo- الكويت» و«Ooredoo- تونس» و«Ooredoo- الجزائر» و«Ooredoo- فلسطين» و«Ooredoo- المالديف».

واوضحت «Ooredoo» ان الأرباح الموحدة للسهم الواحد بلغت 42 فلساً للنصف الأول من سنة 2022 مقارنة بـ 14 فلساً للسهم الواحد لنفس الفترة من عام 2021. وبلغت قاعدة العملاء الموحدة 24.1 مليون عميل في نهاية النصف الأول من 2022 مقارنة بـ 23.9 مليون عميل في نهاية النصف الأول من 2021.

إيرادات قياسية

وحول النتائج المالية قال رئيس مجلس الإدارة، الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني: «حققت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة «Ooredoo» نمواً قوياً خلال النصف الأول من العام، مدفوعةً بتحقيق إيرادات قياسية في فلسطين ونمواً جيداً في السوق التونسية والجزائرية من حيث العملة المحلية، كما كان لتخفيف القيود المفروضة فيما يتعلق بوباء كورونا في الكويت أثره الإيجابي على إيرادات الشركة لتلك الفترة».

وأوضح بأن «الإيرادات الموحدّة بلغت 306 ملايين دينار للنصف الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعومةً بهامش ربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك بنسبة 37%، كما أرجع نمو الأرباح في الكويت إلى تركيزها بشكل أكبر على زيادة الكفاءات التشغيلية، الأمر الذي أسفر عن زيادة الإيرادات بنسبة 14%، لتصل إلى 117 مليون ديناراً، وزيادة في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك بنسبة 18%».

كفاءات تشغيلية

وقال: «أن Ooredoo تونس سجلت نمواً في الإيرادات بنسبة 2% بالعملة المحلية بينما زادت الإيرادات في الجزائر بنسبة 4% بالعملة المحلية واتسعت قاعدة عملاء الشركة بنسبة 2%.

أما في فلسطين ارتفعت الإيرادات بنسبة 6% لتصل إلى 18 مليون ديناراً، وسجلت الشركة زيادة قوية في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك EBITDA بنسبة 12%، مدفوعة بالكفاءات التشغيلية في المجموعة بشكل عام. وأخيراً، حققت Ooredoo المالديف زيادة في الإيرادات بنسبة 10% وقامت بتوسيع شبكة عملائها لتصل حالياً إلى 375 ألف مشترك».

وأشار آل ثاني إلى أن النصف الأول من عام 2022 شهد إنطلاقة قوية، حيث أكد على إستمرار المجموعة بالمحافظة على مستوى كفاءتها التشغيلية بالإضافة لاستمرارها في التركيز على التحول الرقمي في الأسواق الأساسية.

كما أعرب عن تطلعه وتفاؤله لاستمرار تحقيق المزيد من النمو في الفترة المتبقية من العام الحالي.

كفاءة تشغيلية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ «Ooredoo» الكويت، عبدالعزيز البابطين: «دعمت زيادة كفاءتنا التشغيلية جميع مؤشراتنا المالية الرئيسة لتحقق نسب نمو قوية مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي ما عزز استراتيجيتنا في التوسع في عمليات التكنولوجيا والأمن السيبراني وخدمات أمن البيانات.

والذي جعل الشركة رائدة في تقديم الحلول الرقمية المبتكرة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ما انعكس بشكل ملحوظ على الأداء المالي للشركة لتسجل نمواً قوياً في السوق المحلي».

وأضاف البابطين: «لمسنا زيادة واضحة في ثقة العملاء بأعمال الشركة بسبب التزامنا المستمر بتوفير منتجات مبتكرة، الأمر الذي أضاف دعماً إضافياً لأدائنا القوي خلال السنة».

وأشار إلى «إن حرصنا على تقديم الخدمات الرقمية المبتكرة، جعل شركة «Ooredoo» للاتصالات تحافظ على تبوأها المركز الأول في تقديم أسرع شبكة انترنت في الكويت للعام الثاني على التوالي، وذلك وفقاً للمؤشر العالمي لسرعة الإنترنت Speedtest global index من Ookla، الشركة الرائدة عالمياً في تطبيقات وبيانات وتحليلات اختبارات سرعة شبكات الإنترنت الثابتة والمتنقلة».

نمو قطاع الأعمال

كما عزا البابطين النمو الذي شهدته الشركة في الربع الثاني لهذا العام إلى «نمو قطاع الأعمال وارتفاع الطلب على الخدمات والحلول الرقمية في أمن البيانات، خصوصاً بعد تعاوننا مع شركة «BT» العالمية وبالشراكة مع ORACLE لتكون «Ooredoo» الأولى من نوعها في الكويت التي تحصل على رخصة خدمات الحوسبة السحابية من قبل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وذلك ضمن الإطار التنظيمي للحوسبة السحابية الملزم للجهات الحكومية في دولة الكويت والذي يتيح لها تخزين بيانات الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة سحابيا، لتكون سباقة في هذا المجال اقليمياً وعالمياً».

أول مركز تجاري

وأضاف بأن «Ooredoo الكويت تنفرد بتقديم أنظمة الربط السلكي واللاسلكي عن طريق مركز بيانتها الذي يعتبر أول مركز تجاري يحصل على شهادة Tier 3 في الكويت، لتمكن عملاء مركز البيانات من الاستفادة من شتى الخدمات المضافة والفريدة والتي تساهم بربط آمن وسهولة الاتصال بين المواقع بأنظمة تشفير عالية الجودة بدلا من البرامج (Network Layer vs Application layer). فنحن نعتبر المزود الوحيد في الكويت لهذا النوع من أنظمة الربط والتشفير، لنقوم بتقديم تجربة استثنائية لعملائنا في الخدمات والحلول مثل خدمات الاستضافة المدارة، CPE والخدمات السحابية وNOC وSOC».

التحول الرقمي

وتابع: «في إطار تبنينا نهجاً استراتيجياً واضحاً للمحافظة على مستوى خدماتنا والانفراد بمزايا تنافسية من خلال دفع أعمالنا نحو التحول الرقمي، أطلقنا خدمة Ooredoo Cloud Connect، وهو جيل جديد من خدمات الشبكات المدارة عن طريق الحلول السحابية والمدعومة من منصة Huawei Cloud Campus MSP والذي نقدم من خلاله خدمات SD-LAN وSD-WAN للمؤسسات والشركات لتمكينها من مواكبة التطور في مجال الشبكات والتقنيات الرقمية بما يتوافق مع متطلبات أعمالها المتغيرة باستمرار، وتوفير أفضل الحلول لها لصياغة مستقبل أفضل لأعمالها في ضوء التحول الرقمي المتسارع في الأسواق المحلية والعالمية».

واختتم البابطين: «على صعيد خدمات التكنولوجيا المالية ومع التطور المتزايد واستمرارالحاجة إلى الخدمات المالية اقليمياً وعالمياً، أعربت Ooredoo الكويت عن اهتمامها بالاطلاع على العديد من الفرص في مجال الخدمات المالية الإلكترونية والرقمية».

«Ooredoo- الجزائر»

ارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo الجزائر بنسبة 2% لتصل إلى 12.9 مليون عميل في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بـ 12.6 مليون عميل في النصف الأول من عام 2021. وتأثرت الأعمال في الجزائر سلباَ بسبب إنخفاض قيمة الدينار الجزائري حيث تراجع بنسبة 6.4% على أساس سنوي. ونتيجة لذلك، إنخفضت الإيرادات إلى 90.7 مليون دينار في النصف الأول من سنة 2022 مقارنة بـ 92.6 مليون دينار لنفس الفترة من سنة 2021. ومن حيث العملة المحلية، فقد ارتفعت الإيرادات بالعملة المحلية بنسبة 4%. وبلغ الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 33.2 مليون دينار في النصف الأول من عام 2022.

«Ooredoo- فلسطين»

ارتفعت الإيرادات بنسبة 6% لتصل إلى 17.5 مليون دينار في النصف الأول من عام 2022، مقارنة بـ 16.6 مليون دينار في النصف الأول من عام 2021. وسجلت الشركة ارتفاعًا جوهريا في الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 12% ليصل إلى 6.5 ملايين دينار في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بـ 5.8 ملايين دينار في النصف الأول من عام 2021 مدفوعة بالكفاءات التشغيلية في جميع أنحاء الأعمال التجارية. ارتفعت قاعدة العملاء في فلسطين بنسبة 5% لتصل إلى 1.4 مليون عميل في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بـ 1.3 مليون عميل في النصف الأول من عام 2021.

«Ooredoo- المالديف»

سجلت Ooredoo المالديف ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 10% لتصل إلى 18.8 مليون دينار في النصف الأول من عام 2022، مقارنة بـ 17.0 مليون دينار في النصف الأول من عام 2021. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 16% ليصل إلى 10.3 ملايين دينار في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بـ 8.9 ملايين دينار في النصف الأول من عام 2021. تقدم Ooredoo المالديف الآن خدماتها لما مجموعه 375 ألف عميل.

%14 زيادة في إيرادات «Ooredoo - الكويت»

سجلت Ooredoo الكويت زيادة في الإيرادات بنسبة 14% لتصل إلى 117.0 مليون دينار في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بـ 102.7 مليون دينار في النصف الأول من عام 2021. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 18% لتصل إلى 35.1 مليون دينار في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بـ 29.7 مليون دينار في النصف الأول من عام 2021، مدفوعة بالكفاءات التشغيلية في جميع أنحاء الأعمال التجارية. وقد ارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo في الكويت إلى 2.6 مليون عميل في النصف الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021.

62 مليون دينار إيرادات «Ooredoo- تونس»

انخفضت قيمة الدينار التونسي بنسبة 7.7% على أساس سنوي، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات إلى 62.0 مليون دينار في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بـ 65.7 مليون دينار في النصف الأول من عام 2021. ومن حيث العملة المحلية.

فقد ارتفعت الإيرادات بالعملة المحلية بنسبة 2%. وبلغ الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 27.1 مليون دينار في النصف الأول من عام 2022. وانخفضت قاعدة عملاء Ooredoo في تونس إلى 6.9 ملايين عميل في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بـ 7.2 ملايين عميل في النصف الأول من عام 2021.

