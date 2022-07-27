بن سلمان: 25 مليون سعودي و 25 مليون وافد في المملكة بحلول 2030

النهار Plus

قال ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان إنه بحلول 2030 تريد المملكة أن يصل عدد السكان 50-60 مليون نسمة، 25 مليون سعودي، و25 مليون وافد، لافتا إلى أن الحد الأقصى للرياض هو 25 مليون نسمة وان مدينة المستقبل نيوم ستعتني بـ 10 ملايين.

وكشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن التطلُّعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة العربية السعودية، حيث تستهدف المملكة الوصول بالإنفاق السنوي على القطاع إلى 2.5% من الناتج المحلي بحلول عام 2040.

وقال ولي العهد السعودي: «اعتمدنا تطلُّعات طموحة لقطاع البحث والتطوير والابتكار، لتصبح المملكة من رواد الابتكار في العالم، وسيصل الإنفاق السنوي على القطاع إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2040، ليُسهم القطاع في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال إضافة 60 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2040، واستحداث آلاف الوظائف النوعية عالية القيمة في العلوم والتقنية والابتكار».

واكد الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة تسعى للوصول للحياد الصفري لانبعاثات الكربون في عام 2060، كما أطلق مبادرة لتخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول 2030، بما يمثل تخفيضاً طوعياً بأكثر من ضعف مستهدفات المملكة المعلنة سابقاً فيما يخص تخفيض الانبعاثات، والتي كانت تُقدّر بـ130 مليون طن سنويا.

وصرح الأمير محمد بن سلمان، عقب تلقّيه اتصالاً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن المملكة حريصة على المحافظة على توازن أسواق البترول واستقرارها، منوّهاً بدور اتفاق «أوبك+» في ذلك وأهمية المحافظة عليه. وأكد بن سلمان استعداد المملكة للتوسط بين كل الأطراف لحل الأزمة في أوكرانيا. مشيراً إلى موقف المملكة المعلن ودعمها للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي يؤدي إلى إنهائها.

واكد بن سلمان أن استثمارات المرحلة الأولى من مشروع نيوم حتى 2030 تصل إلى 1.2 تريليون ريال سعودي (327 مليار دولار)، تتضمن دعماً حكومياً تتراوح قيمته بين 200 إلى 300 مليار ريال، بخلاف استثمارات صندوق الاستثمارات العامة التي تصل إلى 500 مليار ريال، موضحاً أن الربع الأخير من العام الحالي سيشهد فتح باب الشراكات أمام كبار المستثمرين.

