الوادي: بيئة الأعمال في الكويت مشجعة للمبادرين

النهار Plus

أكدت رائدة الاعمال ندي الوادي أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً كبيراً في تشجيع الشباب و الاعتماد على النفس، مشيرة الى ان ذلك يبدو واضحا في كثير من المشاريع الشبابية المختلفة والجديدة على السوق الكويتي.

اوضحت الوادي في حوار مع « النهار «أن الكثير من الشباب والبنات لديهم اقبال كبير على المشاريع المنزلية والصغيرة و المتوسطة والكثير حقق نجاحات كبيرة لافتة الى ان هناك توجهاً حكومياً جاداً لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر تسهيل المعاملات وفتح اي مشروع بسهولة ومساعدة الشباب، موضحة أن الشباب يحتاج الى التحلي بروح التحدي والقوة والصبر والمثابرة ومجالسة الناجحين لتحقيق اهدافه وطموحه.

وأكدت الوادي على ان بيئة الاعمال في الكويت مشجعة بشكل كبير واذا أراد الشباب النجاح حقق ذلك دون مساعدات من احد ولا من الدولة، عن طريق الاعتماد على النفس ومعرفة طرق النجاح في هذا الميدان.

وحول كيفية التقدم والنجاح في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة مقارنة بباقي دول الخليج، أفادت الوادي ان السوق الكويتي سباق إلى تحقيق النجاحات في جميع الميادين وهذا معروف،مؤكدة ان النجاح يعتمد على الإصرار والعزيمة والعمل بجد والإخلاص للمشروع، المزيد في تفاصيل الحوار التالي: -

? هل تؤدين أن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة دوراً في عملية الحد من البطالة؟

? نعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة دور كبير في تشجيع الشباب على الاعتماد على أنفسهم ونرى هذا واضحا في كثير من المشاريع الشبابية المختلفة والجديدة على السوق الكويتي.

? لماذا يقبل الشباب على العمل الحكومي اكثر من القطاع الخاص؟.

? ليس لدي معلومة او إحصائية تبين هذا الشيء، لكن اعتقد أن الكثير من الشباب والبنات لديهم اقبال كبير على المشاريع المنزلية او الصغيرة او المتوسطة والكثير ناجح وعنده اكثر من مشروع خاص فيه في نفس الوقت.

? هل هناك توجه حكومي جاد في تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟

? هناك تشجيع كبير في تسهيل المعاملات وفتح أي مشروع بسهولة عبر مساعدة الشباب.

? ما جوانب القصور في عملية تشجيع المنتج المحلي؟.

? يوجد قصور في تشجيع الشباب لكن هذا الميدان ليس من الضروري أن تساعد الدولة فيه لكن يجب أن يكون في التحدي و النجاح فهذا سوق.

? ما الذي يحتاجه المشروع الصغير حتى ينجح ؟

? يحتاج المشروع الصغير للنجاح التحدي والقوة والصبر والمثابرة ومجالسة الناجحين.

? كيف يتم التقدم والنجاح في المشاريع الصغيرة والمتوسطة مقارنة بباقي دول الخليج؟

? السوق الكويتي مقارنة بباقي الدول يعمل بطريقة صحيحة ومن جد واجتهد يكبر وينجح والكويت سباقه إلى تحقيق النجاحات في جميع الميادين وهذا معروف عنها.

? نود استيضاح رأيك حول بيئة الاعمال الكويتيه مشجعة أم محبطة؟

? الأعمال في بيئة الكويت مشجعه بشكل كبير واذا أردت النجاح تنجح بدون مساعدات من احد ولا من الدولة عن طريق الاعتماد على النفس ومعرفة طرق النجاح في هذا الميدان.

? نود التحدث عن مشروعك من حيث البدايات والتحديات والتطلعات؟

? بدأت عملي في مشروع خاص بالعطور والبخور ولكل عمل حر تحديات ومصاعب كثيرة وتظهر قوة الشخص في مواجهة هذه التحديات حيث يبتكر طرق وخطط لإنجاح هذا المشروع، كذلك ما حديث لي في مشروع «أطياب الوادي للعطو» حيث يعتبر تأسيس شركتي الخاصه التي تعمل في مجال العطور والبخور ويعد هذا هو نجاحي الاول وواجهت الكثير من التحديات وتغلبت عليها في سبيل إنجاح المشروع.

? ما أبرز التحديات ؟

? أبرز التحديات تتمثل في عمل اوراق الشركة بالكامل دون مساعدة وبدون الاستعانة بأحد لمعرفة اماكن الوزارات والهيئات وكيفية التعامل معها واستخراج جميع الاوراق بدون الاستعانة بمندوب.

? ما تطلعاتك المستقبلية ؟

? تطلعاتي المستقبلية تتمثل في انشاء مصنع عطور خاص بالشركة نموذجاً حياً لطموح المشروعات المتوسطة والصغيرة «أطياب الوادي للعطور والبخورً.

? هل واجهتك أزمه في تمويل المشروع الخاص بك؟

? في الحقيقة لم تواجهني ازمة في تمويل مشروعي الخاص وذلك لانني استعنت فقط بأموالي الخاصة من التقاعد وتم تنفيذ مشروعي حتى الوقت الحالي.

? لماذا اخترت هذا المشروع عن غيره من المشاريع ؟

? في البدايه كانت هواية لشغفي بالعطور ثم تحول الى مشروع قائم بعد التقاعد.

? هل تمت الاستعانة بالصندوق الوطني للمشروعات المتوسطة والصغيرة ؟

? لم أقم بالاستعانة بالصندوق بل اكتفيت بالمبلغ المتوافر لدي من مستحقات التقاعد حتى احقق طموحي بالنجاح في مشروعي في السوق ومعرفة هل لدي القدرة على الاستمرار والمنافسة في السوق.

? منذ متي بدأت مشروعك وكم المدة التي تعملين بها ؟

? بدأت عملي منذ 2018 واعمل حتى الان و هذه السنة الرابعة لي بالسوق المحلي.

