«ابيز برودكشنز» تستعد لتصوير «منزل 12» الأسبوع المقبل

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بعد النجاحات التي قدمتها شركة «ابيز برودكشنز» من خلال انتاجاتها للاعمال الدرامية المتمثلة في مسلسل «بتوقيت مكة» و«حضرة الموقف» و«زواج الا ربع» والتي شارك بها كبار النجوم وفي مقدمتهم الفنان القدير سعد الفرج والفنانة القديرة حياة الفهد والفنانة القديرة هيفاء عادل والذي تم عرضها العام الماضي على شاشات كبرى القنوات الفضائية والمنصات الرقمية مثل محطة الـ mbc ومنصة شاهد والشارقة والتلفزيون السعودي وغيرها من المحطات،

تعود شركة ابيز بردوكشنز للانتاج الفني والمسرحي لصاحبتها الشيخة ابرار الخالد هذا العام بعمل درامي يحمل بين طياته الاثارة والتشويق بعنوان «منزل 12» الذي سينطلق تصويره الاسبوع المقبل وهو من تأليف محمد النشمي ومن اخراج مناف عبدال وبطولة الفنان القدير سعد الفرج والفنانة نور والفنانة فاطمة الحوسني والفنانة بثينة الرئيسي والفنانة امل محمد والفنانة فتات سلطان والفنان احمد العونان والفنان محمد العلوي والفنان محمد الرمضان والفنان عبدالمحسن القفاص وأخرون. العمل الدرامي الجديد رصدت له شركة ابيز برودكشنز للانتاج الفني والمسرحي ميزانية ضخمة حتى يظهر بالشكل المطلوب للمشاهد.

«منزل 12» دراما اجتماعية معاصرة وخطوط درامية متداخلة منها التراجيدي والكوميدي تنطلق احداثها من ازمة سوق المناخ وصولا لوقتنا الحالي ويقع في 30 حلقة تلفزيونية تحمل بين طياتها الغموض والاثارة والتشويق طوال الحلقات لمعرفة سر «منزل 12» الذي ينتقل اليه الفنان القدير سعد الفرج للسكن فيه بعد خسارته الكبيرة في سوق المناخ.