شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. «أزمة تاني»

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بعد أسابيع يمكن وصفها بـالهادئة، ووسط أحاديث وشائعات عن اقتراب عودتهما مرة أخرى بعد انفصالهما، خرجت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، لتزيح الستار عن كواليس أزمة جديدة اشتعلت بينها وزوجها السابق، المطرب والملحن حسام حبيب، وذلك من خلال مداخلة هاتفية أجرتها شيرين مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة المذاع على إحدى الفضائيات المصرية.

شيرين، فجرت مفاجأة بشأن حلاقتها لشعرها زيرو، مشيرة إلى أن طليقها المطرب حسام حبيب هو السبب في وراء حلاقتها لشعرها، وذلك على خلفية إجابتها عن سؤال الإعلامية لميس الحديدي، هو اللي حلقلك شعرك يا شيرين؟، فقالت: اه أومال أبويا.



وأضافت: هو اللي وصلني لكده.. كنا في الفورسيزون وزعلانة منه، فجه صالحني، بعدها اتخانقنا وقولتله أمشي قالي لا أنت هتنزلي معايا دلوقت للمأذون، قولتله يعني أنا أبقى شيرين عبدالوهاب وعايز تجرني تنزلني عشان توديني اتطلق، طب ما تروح تجيب المأذون وتيجي تطلقني أو تقوم كده يا راجل وتقولي انت طالق، وفضل يستفزني لحد ما حلقت شعري.

وأضافت: أنا كذبت رغم إني مش بحب الكذب.. كذبت في حاجات كتير علشان انا بنت أصول وعلشان أرفع صورة إنسان رغم إنه ممكن يروح في أي يوم يتجوز من عائلة تانية.. على الأقل يتجوز وأخلص منه.. لو كنت فضّلت أقول عليه كلام وحش مكنش هيعرف يتزوج.. أنا شخصيا نفسي يتجوز ويغور ويبعد عني.



وتابعت: أنا كنت قاعدة في أمان الله مع ولادي اللي شايفين الويل.. سافرنا الساحل نقضي أسبوع علشان نفسيتنا التعبانة.. بناتي مكنوش بيعرفوا يقعدوا معايا، وظروفي كانت صعبة.. كنت عايشة مع زوج مش بيشتغل.. كنت محبوسة 24 ساعة في غرفة نومي.. قاعدة بس.

وأكملت: أنا غلطت في نفسي، لكن مش عيب إن الست المشهورة تكون متجوزة وبتحاول تحافظ على بيتها.. كنت فاكرة إني بحافظ على بيتي لكنه مكنش بيت، دي كانت مصيدة فئران.. أنا كنت عايشة عيشة الفار اللي دخل مصيدة فار علشان ياكل حتة جبنة لغاية ما يموت.



وفي المقابل، أشادت شيرين بمواقف الفنانة ياسمين عبدالعزيز معها، وبخاصة بعد انفصالها عن زوجها المطرب حسام حبيب، قائلة: ياسمين عبدالعزيز مش صاحبتي أوي بس هي ست بـ100 راجل وقفت جنبي في أزمتي، وعند مقابلتها لي قالتلي أنا عايزة اديكي حتة قلم بسبب اللي انتي بتعمليه في نفسك. المثير في الأمر هنا، أن شيرين، أدلت بالعديد من التصريحات من بينها وصف نفسها قبل الزواج من حسام حبيب وبعد معاشرته أصبحت أشبه بالموسيقار الراحل حسن أبو السعود، وهو تصريح أثار غضب أسرة الموسيقار الراحل حسن أبو السعود ، فأصدرت بيانا للرد على تصريحات شيرين عبد الوهاب الساخرة من وزنها وشبهت نفسها به. وجاء في البيان: في ميزان الإنسانية إيه قيمة الموهبة إذا اقترنت بالإساءة والأذى؟.. التنمر والسخرية من الناس عيب..بس العار الحقيقي التنمر والسخرية من شخص ميت - ومش حقول شخص واكلين معاه عيش وملح وله فضل علينا..لأن قليل الأصل ممكن يتناسى وينكر ده عادي - لأن الإساءة لشخص ميت مستوى أكثر انحداراً من الشر والدناءة، وقت الحساب..المسيء حيقول لربنا إيه..حيقوله لأ متحاسبنيش إني بتريق على ميت وبجرحه وبجرح محبيه وأسرته، أصل أنا موهوب أو مشهور أو غني؟ لأ متحاسبنيش أصل أنا أحسن فنان في الكون؟؟.



وذكر البيان: للأسف المسيء في ابتلاء شديد، مش فاهم انه عمال يحفر ويوسع في الحفرة لنفسه، للأسف الشر زايد وقلة الأصل زايدة وقلة الأدب مسكوت عنها، وكمان الأفاقين ماسكين راية دفاع مستديم عن الظلم والإيذاء، ميزان وبيتملي..ربنا يجعل وجع قلبي ودعائي الليلة دي وليالي قبلها بسبب الإساءة المتكررة والحقد الظاهر في الطاقة والكلام من نصيب أي وكل مُسيء.



وفي الختام: كلمة أخيرة..حسن أبو السعود الله يرحمه شكلاً كان قمر وشخصيةً كان دمه سكر وطيب وكريم ومتواضع ومثقف وبيتكلم 3 لغات أجنبية بطلاقة ولبق وذوق..فمش ممكن حتكوني شبهه في يوم من الأيام.

بدورها، علقت الإعلامية لميس الحديدي، على تصريحات شيرين، وقالت: أعتذر عن الكلمات اللي خرجت من انفعالها، ومن حق كل الأطراف التي ذكرت أن يكون لها الرد حفظا للمواقف القانونية .



وتابعت لميس، متحدثة عن شيرين: هذه امرأة موجوعة.. وممكن تبقى متلخبطة ومواقفها أحيانا متضاربة، وناس كتير بيقولولي كده.. وده صح.. الست لما بتبقى مقهورة وموجوعة وعندها ثقة والثقة بتقع بتغلط وتعك ومواقفها تبقى متلخطبة وممكن متمسكش لسانها وتقول الحاجة وعكسها.

وأكملت: الست دي بيبقى عندها أمل إن بيتها يكمل والراجل يكمل معاها ومش عاوزة تهد بيتها ومش عاوزة تطلق تاني، ومش عاوزة تدخل على بناتها راجل تاني.. كل دي حسابات بتحاول تصلحها.

