محروس المصري يستعد لإنتاج مجموعة مسلسلات «ميني دراما»

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أعلن المنتج محروس المصري عن تحضيره لمشروع انتاج مسلسلات مكونة من 10 حلقات للعرض المباشر على المنصات والقنوات المختلفة خارج الموسم الرمضاني. وصرح المصري انه في شهر اغسطس المقبل سيتم تصوير مجموعة من مسلسلات المشروع منها: مسلسل بطولة الفنانة سمية الخشاب بعنوان ارواح خفية من اخراج ابرام نشأت، ومسلسل بطولة الفنانة حورية فرغلي بعنوان المدينة الجامعية من اخراج حسن السيد.



واضاف المصري: هناك مسلسل اخر من بطولة الفنانة ليلى علوي بعنوان الحد الفاصل من اخراج عبد العزيز حشاد في ثاني تعاون له مع شركة الهرم بعد مسلسل عالم تاني والذي دخل مرحلة المونتاج استعدادا لعرضه قريبا.

واشار المنتج محروس المصري الى ان مسلسله شارع 9 والذي عرض بداية العام الجاري على قنوات خليجية سيتم عرضه بشكل مفتوح اعتبارا من اول اغسطس على تلفزيون فلسطين، وقناة المحور الفضائية.



الجدير بالذكر ان مسلسل شارع 9 بطولة: رانيا يوسف، محمود عبد المغني، نرمين الفقي، نضال الشافعي، سميرة صدقي، ياسر علي ماهر، هدى الأتربي، صبا الرافعي، حسام فارس، توزيع كيان ميديا برودكشن للموزع اكرم منصور، انتاج الهرم للإنتاج الفني للمنتج محروس المصري، تأليف حسين مصطفى محرم، ومن اخراج محمد عبد الخالق.

