أصالة: «شايفة فيك» قطعة من روحي بين أيديكم

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احتفلت المطربة أصالة بصدور أربع أغنيات من ألبومها الجديد شايفة فيك وقامت بنشر المقطع التشويقي الصادر عن الشركة المنتجة، وأكدت أنها وضعت روحها في هذا الألبوم، وبعد صدوره صار أعز ما تملك بيد جمهورها.



ونشرت أصالة عبر حسابها الشخصي بموقع إنستغرام، مقطع تشويقي يتضمن لقطات من أغاني ألبومها الجديد شايفة فيك وهم؛ فرحة وبس، وأنا حرة، وفقدت نفسي، وكفو كيم، وعلقت قائلة: قطعه من روحي بين إيديكم فيها صوتي فيها محبتي إلكم وعرفاني بجميلكم الّلي وصّلنا كلنا سوا بهذا العالم الحلو (الموسيقى) لأحلى مطرح بهذه الحياة. وأضافت: غنّيت باستمتاع عشت جوّ الاستوديو مع كلّ أشيائي اللي بحبها عطري وكحلي ومشطي والعسل ومرايتي وغنّيت حافيه وخاويت المكان لتطلع أغنياتي كلّها حُبّ حتّى لو كانت بتوجّع.



وتابعت أصالة: شكراً جزيلاً لكلّ اللي صنعوا معي هذا الجمال، ملحّنين شعراء موزّعين مهندسين صوت وأصحاب سمعوا ورأيهم كتير فرق وغيّر وحبايب سبقوني بالاهتمام.. أنا عملت أكتر شي بحبه وأكتر شي بيفرّحني وبيطمنّي والّلي هوّه إنّي غنّي ومنّ كلّ قلبي بتمنّى تحسّوا ذات الشّعور لمّا تسمعوا.. أحلى ماعندي وأغلى صار بين إيديكم. يذكر أن أصالة طرحت 4 أغنيات من ألبومها الجديد شايفة فيك من إنتاج شركة روتانا، عبر قناتها على يوتيوب، بعد نجاح أغنية غلبان التي طرحت منذ حوالي أسبوعين وحققت حوالي 13 مليون مشاهدة.



أولى هذه الأغنيات بعنوان فرحة وبس، والأغنية من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع أمين نبيل، أما الأغنية الثانية جاءت بعنوان فقدت نفسى هي من كلمات حذيفة العرجي وألحان رامي الشافعي، وتوزيع عمر صباغ. وثالث هذه الأغنيات هي أغنية أنا حرّة وهى من كلمات نورالدين محمد، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع أحمد ضياء، أما الأغنية الرابعة فجاءت بعنوان كفوكيم وهى من كلمات وألحان آري جان، والموزع الموسيقي آري جان ودياب.

