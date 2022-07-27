أردوغان: لا يوجد ما يمنع عقد «لقاءات رفيعة» مع مصر

عربيات ودوليات

انقرة- الوكالات: كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن مستوى المباحثات بين بلاده ومصر، بعد سنوات من الخلافات السياسية. وقال أردوغان خلال حديث على شاشة قناة هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية «تي آر تي» إن المباحثات التركية- المصرية «متواصلة عند المستوى الأدنى وليس هناك ما يمنع ارتقاءها إلى المستوى الرفيع، يكفي أن يكون هناك تفاهم متبادل».

وبدأت مصر وتركيا منذ أشهر إعادة العلاقات المتأزمة منذ 2013، وعقدتا جولتين من المحادثات لكن بقي العديد من الملفات حجر عثرة أمام مسار استئناف العلاقات. ورغم الخلاف السياسي خلال السنوات الماضية بين تركيا ومصر فإن قيمة التبادلات التجارية بينهما تقترب من 5 مليارات دولار سنويا.

من جهة ثانية شدد الرئيس التركي على أن سورية أصبحت «بؤرة للتنظيمات الإرهابية». وأشار اردوغان الى أنه تشاور بالتفصيل مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني إبراهيم رئيسي، حول الجوانب المختلفة للصراع السوري في إطار قمة أستانة الأخيرة. وأكد أردوغان الأهمية البالغة لمسار أستانة ولاستمرار التنسيق والتعاون بينهم من أجل الحل السياسي هناك.

وقال إن مكافحة الإرهاب كانت على رأس المواضيع التي تم بحثها خلال زيارته الأخيرة لإيران، مبينا «أصبحت سورية بؤرة للتنظيمات الإرهابية، لذلك على إيران وروسيا اتخاذ موقف حيال سورية، وخاصة في غربي وشرقي الفرات، حيث إن تنظيم «واي بي جي / بي كي كي» يواصل هجماته على المدنيين وبلدنا، ونقلت لبوتين ورئيسي تصميمنا على مكافحته خلال القمة» في اشارة الى حزب العمال الكردستاني المصنف تنظيما ارهابيا في تركيا.

وأشار الرئيس التركي إلى بناء بلاده حتى الآن 100 ألف مسكنٍ للنازحين شمالي سوريا وعزمهم بناء 250 ألف مسكنٍ للنازحين كمرحلة أولى شمال سوريا قائلا «إن عيش الناس في الخيام بهذا الشكل لا يتوافق مع القيم الإنسانية والإسلامية.

وحول اليونان، أفاد الرئيس التركي أنه اقترح على رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تأسيس خط مباشر بين البلدين لبحث القضايا بينهما دون تدخل أطراف ثالثة. وذكر أردوغان أن اقتراحه قدمه خلال لقائه ميتسوتاكيس في قصر وحيد الدين بإسطنبول قبل نحو شهر ونصف.

وقال: «أخبرته بأن لا ندخل بلدا ثالثا بيننا، أو أشخاصا آخرين، لذلك ما سنفعله فلنقم به حالا وحتى فلنؤسس خطا مباشرا ونجري مباحثاتنا بشكل مباشر، ولكن مع الأسف بعدها تحدث عن أمور كثيرة ضدنا خلال كلمته بالكونغرس الأمريكي، وفي منتدى دافوس».

وفي رده على سؤال حول «شرط اليونان» المتعلق ببيع الولايات المتحدة مقاتلات «إف 16» لتركيا، أكد أردوغان أن مثل تلك الشروط غير سارية بالنسبة لأنقرة.

