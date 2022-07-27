التونسيون يؤيدون دستورهم الجديد بـ«%92»

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تونس- الوكالات: اعلن أعضاء في اللجنة العليا المستقلة للانتخابات بأن نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور ستعلن في غضون ساعات بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات، في حين ذكرت الهيئة أن النسبة الأولية للمشاركة في الاستفتاء على المشروع الذي عرضه الرئيس قيس سعيد تجاوز 27%.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر إن نسبة المشاركة في الاستفتاء تتجاوز 27% حتى إغلاق صناديق الاقتراع، مضيفا أن النسبة غير نهائية. وذكر بوعسكر أن مليونين و458 ألفا و985 ناخبا «كانوا في الموعد» وأدلوا بأصواتهم (وذلك من أصل يزيد على 9.32 ملايين ناخب) لافتا إلى أن النسبة «قابلة للارتفاع»، لأن بعض المكاتب خارج البلاد لا تزال مفتوحة، ولا سيما في القارة الأميركية (نظرا لفارق التوقيت بينها وبين تونس).

وذكرت مصادر تونسية أن 92% من الأصوات أيدت مشروع الدستور الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد، في حين صوتت البقية بعدم الموافقة حسب ما ذكرته مؤسسة «سيغما كونساي» لسبر الآراء مساء الاثنين. واحتفل أنصار الرئيس سعيد بنسبة المشاركة المعلنة في الاستفتاء، معتبرين إياها نجاحا، وقد رفعوا شعارات ترحب باقرار الدستور خلال مظاهرة في شارع الحبيب بورقيبة وقد زار المتظاهرين الرئيسُ التونسي، وقال إن مرحلة جديدة تعيشها البلاد.

وفي كلمة وسط حشد من أنصاره، قال رئيس الجمهورية إن أول قرار بعد الاستفتاء هو وضع قانون انتخابي جديد يغير الشكل القديم للانتخابات التي لا يعبر فيها المنتخَب عن إرادة الناخب. وقد عرض الرئيس التونسي مشروع الدستور الجديد ليكون بديلا لدستور 2014 ضمن خريطة طريق أعلنها يوليو الماضي تنتهي بانتخابات تشريعية ديسمبر المقبل.

في المقابل يرى معارضو الرئيس التونسي أن الاستفتاء على دستور جديد عبارة عن مسرحية، إذ «فشل سعيد في الحصول على تزكية الشعب بدليل أن 75% من الناخبين قاطعوا التصويت».

وفي أول رد منها على إعلان هيئة الانتخابات، أصدرت «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة بيانا أشارت فيه إلى أن «75% من الناخبين التونسيين رفضوا منح تزكيتهم للمسار الانقلابي الذي دشنه الرئيس، ورفضوا إضفاء الشرعية على مشروع دستوره الاستبدادي» على حد تعبيرها.

وشككت الجبهة في الأرقام التي أعلنتها الهيئة المشرفة على الاستفتاء بشأن نسب المشاركة الفعلية ووصفت الرئيس قيس سعيد بأنه «فشل فشلا ذريعا في نيل التزكية الشعبية لمشروعه الانقلابي»، مطالبة إياه بالاستقالة. وجددت جبهة الخلاص الوطني تمسكها بدستور 2014 مرجعا وحيدا للشرعية الدستورية للبلاد.

وكانت 5 أحزاب تونسية قال إن الرئيس قيس سعيد انتهك الصمت الانتخابي، وانتقدت الأحزاب الخمسة توجه رئيس البلاد الاثنين عبر التلفزيون الرسمي بكلمة وصفتها بالدعائية لفائدة مشروع الدستور المعروض للاستفتاء، وأضافت الأحزاب في بيان أن صمت الهيئة على ما قام به الرئيس دليل على عدم استقلاليتها وعلى تزوير المسار الانتخابي.

وقالت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في تونس، المعروفة اختصارا بـ«الهايكا»، إن البرنامج الذي بثه التلفزيون الرسمي التونسي، والذي تضمن كلمة للرئيس قيس سعيد دامت 15 دقيقة، قد تخللته بعض أشكال الدعاية لمشروع الدستور، وأضافت الهيئة أن ذلك يعد خرقا للفصل الـ69 من قانون الانتخابات والاستفتاء.

وتوجهت الهيئة بمراسلة إلى مؤسسة التلفزيون الحكومي التونسي بشأن ما وصفتها بمخالفة الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي وصرح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن مجلس الهيئة سيتأكد من أي خرق للصمت الانتخابي من قبل الرئيس سعيد، ويتخذ القرارات المناسبة.

ويأتي الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في وقت تشهد فيه تونس أزمة سياسية واستقطابا حادا مستمرا منذ أن بدأ الرئيس سعيد فرض إجراءاته الاستثنائية يوليو 2021.

