ليبيا تتهم «قوى دولية» بتعطيل انتخاباتها

عربيات ودوليات

نيويورك- الوكالات: اتهم المندوب الليبي في مجلس الأمن الطاهر السني «قوى دولية معينة» بأنها «تخشى فكرة الانتخابات في ليبيا» بينما دعت الأمم المتحدة الليبيين إلى ضبط النفس ومعالجة القضايا من خلال الحوار السلمي.

جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، لمناقشة آخر مستجدات الأزمة الليبية. وقال السفير الليبي في كلمته خلال الجلسة إن اقتصاد ليبيا يعاني حاليا من تداعيات التدخل الدولي وعدم التوصل إلى حلول سياسية شاملة، ومحاولات وضع حلول تلفيقية وغير واقعية للأزمة السياسية. وأضاف أن الحل يكمن ببساطة في دعم إرادة الليبيين في قيام دولة مستقرة، وفي دستور يحدد نظامها السياسي والاقتصادي، وإدارة موارد البلاد وتوزيعها بما يحافظ على هيبة الدولة وسيادتها.

وفي الجلسة أكدت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الأفريقية مارثا بوبي أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار في ليبيا، وحثت جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ومعالجة القضايا بالحوار السلمي.

ودعت بوبي أعضاء المجلس وجميع شركاء ليبيا الدوليين إلى مواصلة ممارسة نفوذهم على رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس الوزراء المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، للتوصل إلى اتفاق نهائي يسمح بإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.

وتأتي جلسة مجلس الأمن بعد المواجهات الدامية التي وقعت بين قوتين عسكريتين في العاصمة (طرابلس)، وأسفرت عن مقتل 16 شخصا بينهم مدنيون.

من جهته، حث جيفري ديلورينتيس نائب المندوبة الأميركية في المجلس، قادة ليبيا على ترك المصالح الشخصية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

ودعا ديلورينتيس إلى الحفاظ على سلامة مؤسسة النفط الوطنية الليبية، مشددا على أن التأخير يلحق الضرر بالشعب الليبي الذي يطالب بفرصته لاختيار القادة الذين سيحكمونه حكما شفافا.

