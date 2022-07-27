مجلس الأمن يدين هجوم دهوك ويدعم سيادة العراق

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: دان مجلس الأمن الهجوم الذي وقع في محافظة دهوك بالعراق، وأسفر عن مقتل تسعة مدنيين على الأقل، بعد رسالة شكوى وجهتها الخارجية العراقية.

وأعلن مجلس الأمن إدانته للهجوم، وجدد دعمه لاستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه. وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن خالص تعازيهم ومواساتهم لذوي الضحايا ولحكومة العراق وإقليم كردستان العراق، متمنين الشفاء العاجل والكامل للمصابين، وأعربوا عن دعمهم للسلطات العراقية في تحقيقاتها.

وحث أعضاء مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء على التعاون بنشاط مع حكومة العراق وجميع السلطات الأخرى ذات الصلة لدعم هذه التحقيقات.

من جهته قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الهجوم على دهوك نفذه إرهابيون هدفهم إرباك العلاقات مع العراق. وذكر أردوغان في مقابلة مع قناة «تي. آر. تي» الإخبارية الحكومية أن تركيا أبلغت حلفاءها في حلف شمال الأطلسي، ومن بينهم الولايات المتحدة، والسلطات العراقية بموقفها من الهجوم، مضيفا أنه دعا العراق إلى عدم الوقوع في فخ الدعاية التي يروجها المسلحون الأكراد.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، قد أشار في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية «إن وزارة الخارجية وجهت رسالة شكوى إلى مجلس الأمن والطلب إليه بعقد جلسة طارئة لبحث الاعتداء التركي». فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، إلى إجراء تحقيق عاجل بالقصف المدفعي على دهوك.

ونفت الخارجية التركية مسؤولية أنقرة عن القصف الذي أودى بحياة 8 عراقيين، قائلة إن الهجوم «إرهابي».

وقررت الحكومة العراقية استدعاء السفير التركي لدى بغداد، للاحتجاج على هجوم دهوك، بعد تأكيد مسؤولين أكراد بأن الهجمات كانت نتيجة غارة تركية. كما أعلنت الحكومة، أنها ستستدعي القائم بأعمالها لدى أنقرة «لغرض المشاورة».

على صعيد متصل قال مسؤولون أكراد عراقيون إن عدة صواريخ سقطت على حقل خور مور للغاز في منطقة السليمانية بشمال العراق لكنهم لم يرصدوا بعد وقوع أضرار أو إصابات.

وكان هذا واحدا من عدة هجمات على المنطقة في الأسابيع القليلة الماضية، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن أي منها. وأبلغ عن الحادث مسؤول محلي ومتحدث باسم المنطقة الكردية شبه المستقلة في العراق والتي تضم السليمانية.

