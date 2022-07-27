بغداد تكشف «أرقاماً صادمة» لعدد قضايا المخدرات

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: كشفت السلطات العراقية امس عن أرقام صادمة لعدد المتهمين بتجارة وتعاطي وترويج المخدرات في البلاد وكمياتها المصادرة وأكثر المحافظات انتشاراً لها وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأكد مسؤول الإعلام في المديرية العامة لمكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية العراقية العقيد بلال صبحي القاء القبض خلال الأشهر الستة الماضية من العام الحالي على أكثر من 8200 متهم بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات.

وأشار المسؤول الأمني في تصريحات بثتها الوكالة الرسمية إلى أن «المديرية تلقي القبض وبشكل يومي على عشرات المتهمين بالمخدرات» موضحاً أن «أكثر المناطق التي رصدت بها عمليات الترويج والاتجار بالمخدرات هي المحافظات الحدودية التي تكون مستهدفة من قبل العصابات ومنها ميسان والبصرة (جنوب) والأنبار (غرب) فيما تربط محافظة بابل بين الوسط والجنوب ويتم عبرها نقل المواد المخدرة الى الوسط أو الشمال».

ولفت إلى أن «مناطق الرصافة في بغداد تصدرت المناطق الأكثر تجارة وتعاطياً للمواد المخدرة».. منوهاً إلى أن «عصابات المخدرات تستهدف محافظات العراق كافة فيما تعد محافظة المثنى (220 كيلومترا جنوب بغداد) من الأكثر انتشاراً للمخدرات».