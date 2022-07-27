شمال أميركا يستعد لـ«قفزات حرارة» نادرة

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عواصم - الوكالات: حذرت وكالات الارصاد الجوية الاميركية من ان درجات الحرارة في مدينة بورتلاند الأميركية سترتفع بصورة كبيرة وتسجل رقما قياسيا في المنطقة الواقعة في ولاية اوريغون، التي نادرا ما تشهد مثل هذا الطقس الحار. وقد تصل درجات الحرارة في بورتلاند الى 37.8 درجة مئوية، مايجعله على الأرجح اليوم الأكثر حرارة ضمن موجة حر تستمر اسبوعا في منطقة شمال غربي الولايات المتحدة. ولهذا السبب، اصدر خبراء ارصاد تحذيرا من ارتفاع درجات الحرارة في بعض مناطق ولايتي اوريغون وواشنطن، بحسب «الأسيوشيتد برس». وهناك احتمال ان تصل درجات الحرارة الى 32 درجة مئوية في سياتل، و37.7 درجة مئوية في المناطق الشرقية من اوريغون وواشنطن.

وغالبا ما تسجل المناطق الداخلية بالولايتين درجات حرارة مرتفعة، لكن هذا النوع من القفزات الساخنة لا يحدث تقريبا كما هو الحال في بورتلاند وسياتل. وقال استاذ التكيف مع المناخ في جامعة بورتلاند، فيفيك شانداس «ارتفاع درجات الحرارة 5 ايام او اسبوع لأكثر من 32 درجة مئوية امر نادر للغاية في شمال غرب المحيط الهادئ» بالولايات المتحدة.

ومع ارتفاع الحرارة شمال غرب الولايات المتحدة، يتوقع ان تنخفض درجات الحرارة الحارقة في الشمال الشرقي خلال الأيام المقبلة. والأحد الماضي سجلت فيلادلفيا درجة حرارة مرتفعة للغاية حين بلغت 37 درجة مئوية. وشهدت مدينة نيوارك بولاية نيوجيرسي اليوم الخامس على التوالي من تسجيل 37.7 درجة مئوية او اكثر، وهي اطول فترة تسجل فيها درجات الحرارة تلك منذ عام 1931.

ويحاول السكان والمسؤولون في منطقة شمال غرب الولايات المتحدة، المطلة على المحيط الهادئ التكيف مع الواقع المحتمل لموجات الحرارة الأطول والأكثر سخونة في اعقاب ظاهرة «القبة الحرارية» القاتلة الصيف الماضي، والتي تسببت في تسجيل درجات حرارة قياسية، وحدوث وفيات. وفي وسط اسيا اعلنت سلطات كراتشي اكبر مدينة في باكستان حالة طوارئ مناخية مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة المترافقة مع الرياح الموسمية، ما ادى الى اغراق عدد كبير من منازلها وطرقاتها.

ورغم ان الأمطار الناجمة عن الرياح الموسمية التي تهب من يونيو حتى سبتمبر تعد اساسية لري المحاصيل وتجديد مياه البحيرات والسدود في جميع انحاء شبه القارة الهندية، الا انها تجلب ايضا معها الكوارث كل عام. وتأتي باكستان في المرتبة الثامنة في قائمة البلدان الأكثر تعرضا للطقس الحاد الناتج عن التغير المناخي، وفق منظمة «غيرووتش» البيئية غير الحكومية. وقالت الهيئة الوطنية لادارة الكوارث ان 312 شخصا على الأقل لقوا حتفهم منذ يونيو نتيجة هذه الأمطار.

