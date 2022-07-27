بايدن عن اقتحام الكابيتول: ترامب جلس يشاهد «غوغائيين صدَّقوا أكاذيبه»

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واشنطن - الوكالات: دان الرئيس الأميركي جو بايدن سلفه دونالد ترامب، لاكتفائه بالتفرج على شغب مناصريه الذي استمر ساعات خلال اقتحام الكابيتول، فيما واجهت شرطة مقر مجلسي النواب والشيوخ «جحيم قرون وسطى».

وقال بايدن في كلمة خلال مؤتمر المنظمة الوطنية لمسؤولي انفاذ القانون السود، ان «عناصر انفاذ القانون الشجعان تعرضوا لجحيم القرون الوسطى على مدى ثلاث ساعات ونزفوا دماء وسط مجزرة، وواجهوا جنون غوغائيين صدقوا اكاذيب الرئيس الخاسر».

وأضاف بايدن: «لثلاث ساعات شاهد الرئيس السابق للولايات المتحدة الخاسر (للانتخابات) حصول كل ذلك فيما جلس مستريحا في غرفة الطعام الخاصة بجانب المكتب البيضاوي».

وتابع الرئيس الأميركي «كان الشرطيون ابطالا في ذلك اليوم. دونالد ترامب لم تكن لديه الشجاعة للتحرك» مضيفا «لا يمكن ان تكون مؤيدا للتمرد ومؤيدا للشرطة. لا يمكن ان تكون مؤيدا للتمرد ومؤيدا للديمقراطية.

لايمكن ان تكون مؤيدا للتمرد ومؤيدا للأميركيين». وتشكل انتقادات بايدن لترامب استعادة لما خلصت اليه لجنة التحقيق النيابية في اعمال الشغب التي استهدفت الكابيتول في السادس من يناير 2021.