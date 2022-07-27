البابا يعتذر لسكان كندا الأصليين عن فظاعات «المدارس الداخلية»

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أوتاوا - الوكالات: اعتذر البابا فرنسيس عن تعامل المسيحيين مع الشعوب الأصلية في كندا وعن «الطرق التي تعاون بها العديد من اعضاء الكنيسة» في «المشاريع المدمرة للثقافات»، في اليوم الأول من زيارة تتطرق الى دور الكنيسة لأكثر من قرن في العنف الذي تعرض له آلاف الأطفال. وألقى البابا فرنسيس (85 عاماً) خطابه الذي تُرجم الى الانكليزية على وقع التصفيق الذي ازداد بعدما اعتذر ثلاث مرات. وعلى اساس مدرسة سكنية سابقة في ماسكواسيس بالقرب من ادمونتون، قال البابا «أنا آسف للغاية».

وقال ان اعتذاره خطوة اولى، وان «تحقيقاً جاداً» في الانتهاكات يجب ان يحدث لتعزيز الشفاء. وذهب البابا الى كندا للاعتذار عن دور الكنيسة في المدارس التي كانت مخصصة لاستيعاب اطفال السكان الأصليين.

وكانت المدارس التي تمولها الحكومة جزءاً من سياسة تهدف الى تدمير ثقافات السكان الأصليين ولغاتهم. وقوبل الاعتذار البابوي بتصفيق من الناجين من الحضور الذين سافر بعضهم من مسافات بعيدة لسماع البابا يتحدث.

وأعرب البابا فرنسيس عن «حزنه وسخطه وشعوره بالعار» بسبب تصرفات العديد من اعضاء الكنيسة الكاثوليكية الذين اداروا وشغلوا غالبية المدارس الداخلية في كندا. ووصف البابا نظام المدارس بأنه «خطأ كارثي» وطلب الصفح «عن الشر الذي ارتكبه الكثير من المسيحيين» ضد الشعوب الأصلية. وقال بروس آلان، احد الناجين من احدى المدارس الداخلية الذي كان حاضراً، ان سماع اعتذار البابا كان عاطفياً، لكن الكثيرين ما زالوا يبحثون عن فعل من قبله.

وقال البابا انه سافر الى كندا مع زوج صغير من الأخفاف التي اهداها له وفد من السكان الأصليين في الفاتيكان في وقت سابق من العام. وهذان الخفان اللذان طلب من البابا اعادتهما، هما بمثابة رمز للأطفال الذين التحقوا بالمدارس الداخلية ولم يعودوا الى منازلهم ابداً.